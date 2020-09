17 set 2020 16:24

SENZA DRAMMI - MASSIMO FINI: ‘’CON LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE IL COVID RISALIRÀ PER FORZA. È NECESSARIO ACCETTARE QUESTA REALTÀ, NON FARE DRAMMI PER QUALCHE MORTO IN PIÙ E SOPRATTUTTO NON RITORNARE AL LOCKDOWN. IO RESTO DELL'IDEA CHE SAREBBE STATO MEGLIO LASCIARE CHE L'EPIDEMIA FACESSE IL SUO CORSO E POI SE NE ANDASSE COME SE NE SONO ANDATE, STORICAMENTE, E IN TEMPI RELATIVAMENTE BREVI, TUTTE LE EPIDEMIE’’