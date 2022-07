IL SESSO ANALE È TUTTA UNA QUESTIONE DI TOCCO – ECCO LE TRE TECNICHE DI STIMOLAZIONE ANALE PREFERITE DALLE DONNE PER MASSIMIZZARE IL PIACERE – PERCHÉ NON SEMPRE SERVE ARRIVARE FINO IN FONDO PER GODERE – L'ANAL SHALLOWING, L'ANAL SURFACING E L'ANAL PAIRING SONO STATE INDIVIDUATE E DESCRITTE IN MANIERA DETTAGLIATA DA UN GRUPPO DI RICERCATORI STATUNITENSI CHE HANNO ABBATTUTO GLI ULTIMI TABU' SULL'IMPORTANZA DEL CULO NEL SESSO

B. Fiorillo per www.today.it

L'ano è un organo che, se stimolato adeguatamente, può massimizzare il piacere sessuale di una donna. Contiene, infatti, una fitta rete di nervi sensoriali che partecipano con i genitali alla tensione muscolare e alle contrazioni dell'eccitazione sessuale e dell’orgasmo.

Ma nonostante il potenziale (in termini di piacere) della ragione anatomica (nota come perineo posteriore) in cui risiede l'ano, gran parte della ricerca scientifica sul sesso anale si è concentrata soprattutto su “quale” parte del corpo – tipicamente il pene, raramente la bocca/lingua o il dito – stimola o penetra l'ano, piuttosto che su "come" le donne e i loro partner possono individuare tecniche di stimolazione e penetrazione anale per procurarsi piacere.

La gran parte degli studi esistenti si riferiscono, infatti, al "sesso anale" in termini di penetrazione dell’ano della donna da parte del pene di un partner maschile. A tal proposito diverse indagini rappresentative condotte nell'ultimo decennio suggeriscono che circa un terzo delle donne fa regolarmente sesso anale penieno.

Tra l'11,8% e il 13,2%, invece, ha fatto sesso anale penieno nell'ultimo anno, e circa il 10% lo ha fatto negli ultimi 90 giorni. Meno del 5% delle donne ha riferito di aver fatto sesso anale durante la sua esperienza sessuale più recente.

Un corpus di letteratura meno ampio che utilizza dati rappresentativi a livello nazionale negli Stati Uniti e in Australia, suggerisce che le donne hanno anche testato altre tecniche di stimolazione e penetrazione anale, come la penetrazione digitale, la stimolazione manuale e/o il contatto orale-anale. Ma nessuno di questi studi ha considerato mai le tecniche utilizzate dalle donne e dai loro partner per stimolare l'ano internamente o esternamente, o in che misura queste tecniche fossero piacevoli.

Ora un nuovo studio, condotto su larga scala negli USA, ha indagato, per la prima volta in assoluto, quali sono le tecniche di tocco e stimolazione anale, poco convenzionali, che possono generare piacere nelle donne.

I ricercatori hanno condotto l’indagine utilizzato i dati del Secondo OMGYES Pleasure Report, individuato e descritto in maniera dettagliata tre diverse tecniche di stimolazione e penetrazione anale (Anal Shallowing, Anal Surfacing e Anal Pairing), mai definite precedentemente, che le donne preferisco per massimizzare il piacere sessuale, sia durante l’autoerotismo che il sesso in coppia. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista PLOS ONE.

Lo studio

I ricercatori hanno utilizzato i dati del Secondo OMGYES Women's Pleasure Report (uno studio statunitense rappresentativo a livello nazionale che esamina le preferenze del mondo femminile per quanto riguarda le tecniche di tocco vaginale interno), sulle esperienze sessuali di 3017 donne americane (di età compresa tra 18 e 93 anni). Lo scopo era descrivere ed etichettare nuove tecniche di stimolazione e penetrazione anale che le donne trovano più piacevoli.

Attraverso una ricerca qualitativa, hanno così identificato e descritto in maniera dettagliate tre tecniche di tocco anale che le donne trovano particolarmente piacevoli, e che espandono il repertorio sessuale anale.

“Un contributo importante offerto da questo lavoro - hanno dichiarato i ricercatori - è la denominazione data a queste tecniche di tocco e stimolazione utilizzate dalle donne e dai loro partner. Come già abbiamo suggerito nel nostro lavoro precedente incentrato sulla stimolazione e penetrazione vaginale, affinché le donne si sentano a proprio agio nel comunicare quali tecniche vogliono provare e/o quali tecniche esistenti vogliono provare in modo diverso, le parole e le descrizioni che usano per fare ciò devono essere semplici ed immediate.

Per la stragrande maggioranza delle pratiche sessuali anali, tuttavia, con alcune eccezioni relative al tocco sessuale orale-anale (denominato analingus) e alla penetrazione anale con una mano (indicata come fisting anale), c'è stata sino ad oggi una mancanza di terminologia chiara”.

Tre nuove tecniche di stimolazione anale

I ricercatori hanno così individuato e coniato tre tecniche: "Emersione anale" (Anal Surfacing), "Penetrazione anale o superficiale" (Anal Shallowing) e "Accoppiamento anale" (Anal Pairing).

Il termine Anal Surfacing si riferisce al tocco della parte esterna, sopra o intorno, dell'ano, che 4 donne su 10 hanno scoperto essere particolarmente piacevole. La tecnica Anal Shallowing si riferisce, invece, al tocco penetrante appena all'interno dell'apertura anale, non più profondo di un polpastrello/nocca, che è stato trovato piacevole dal 38,2% delle donne che apprezzano qualsiasi forma di penetrazione anale.

Il “tocco anale accoppiato” - denominato “accoppiamento anale” -, infine, è un tocco vaginale e/o clitorideo simultaneo, che può lavorare in sinergia con altre forme di tocco sessuale come miglioramento del piacere e dell'orgasmo delle donne, apprezzato dal 40% del campione.

Il saper riferire con un termine chiaro quale tipo di tocco anale richiedere al partner può essere particolarmente importante per una donna. “Le diverse età in cui le donne hanno scoperto che il tocco anale esterno e/o penetrante era per loro piacevole - hanno dichiarato gli autori - dimostra che nuove tecniche di tocco possono essere scoperte a qualsiasi età, e possono incoraggiare le donne a continuare a esplorare la sfera del loro piacere per tutta la vita”.

Strumenti utilizzati per la stimolazione anale

I ricercatori hanno anche esplorato la dimensionalità di queste tecniche, identificando ciò che viene utilizzato per il tocco o la stimolazione (es. dito, pene o sex toy propri o del partner), il modo in cui viene utilizzato (es. in superficie vs. dentro, o appena dentro vs. una nocca dentro vs. più profonda di un dito dentro), perché le donne lo trovano piacevole (es. aumento dell'intensità dell'orgasmo vs. brivido vs. intimità) e come l'hanno scoperto (ad es. presentazione del partner vs. autoesplorazione).

“Questo studio - hanno sottolineato gli autori - supporta un modello di sessualità anale incentrato sulla donna in cui le donne e/o i loro partner hanno il potere di scegliere il tocco anale e le tecniche di stimolazione che soddisfano maggiormente i propri bisogni sessuali”.

Quali sono le tecniche preferite dalle donne

In sintesi, i risultati dello studio suggeriscono che il 40% delle donne ha trovato piacevole l'"Anal Surfacing" (tocco sessuale con un dito, un pene o un giocattolo sessuale sopra e intorno all’ano), circa il 35% delle ha provato piacere usando l"Anal Shallowing” (tocco penetrante con un dito, un pene o un sex toy appena all'interno dell'apertura anale, non più profondo di un polpastrello/nocca).

Infine, il 40% delle donne ritiene più piacevoli altre forme di tocco sessuale utilizzando l'"accoppiamento anale” (tocco all'interno dell'ano che avviene contemporaneamente ad altri tipi di tocco come la penetrazione vaginale o quello clitorideo).

Questi dati forniscono la descrizione chiara di tecniche che le donne utilizzano per esplorare il piacere generato dalla stimolazione dell'ano, e che possono aiutare le donne ad identificare meglio le proprie preferenze sessuali, comunicarle chiaramente ai loro partner e massimizzare il loro piacere sessuale.

Perfezionare il linguaggio del sesso per abbattere i tabù

Come suggerito prima in questo articolo, la maggior parte di ciò che è "noto" - sia attraverso la letteratura scientifica che attraverso la cultura popolare - si riferisce al sesso anale penino o enfatizza gli esiti avversi di questo (ad es. malattie sessualmente trasmissibili, dolore o coercizione).

“Il nostro studio - hanno concluso gli autori - amplia la letteratura scientifica con nuove tecniche di stimolazione anale per il piacere femminile, perfezionando il linguaggio del sesso, e sottolinea come la donna oggi non ricopre più un ruolo passivo ma attivo nel rapporto sessuale, contribuendo all'abbattimento dei tabù”.

