A SETTEMBRE CI SARANNO LE PRIME CONSEGNE DEL VACCINO IN SPERIMENTAZIONE A OXFORD – LA MULTINAZIONALE ASTRAZENECA HA CONCLUSO I PRIMI ACCORDI E NE PRODURRÀ 400 MILIONI DI DOSI ENTRO L'AUTUNNO. LA CAPACITÀ SARÀ DI 1 MILIARDO NEL 2020 E 2021 E CI SARÀ "AMPIA ED EQUA FORNITURA" – IL GOVERNO INGLESE NE HA GIÀ PRENOTATE 30 MILIONI, AVENDO INVESTITO NELLA RICERCA. SOLDI CHE LA IRBM DI POMEZIA, CHE LAVORA AL PROGETTO, AVEVA CHIESTO INVANO ALL’ITALIA...

VACCINO OXFORD,400MLN DOSI A SETTEMBRE,1MLD ENTRO 2021

(ANSA) - La multinazionale Astrazeneca ha concluso i primi accordi per la produzione di almeno 400 milioni di dosi del potenziale vaccino anti-Covid in sperimentazione a Oxford - con una capacità di produzione di 1 miliardo di dosi nel 2020 e 2021 - e avvierà le prime consegne a settembre. Dopo la prelazione di 30 milioni di dosi da parte del Governo inglese, la compagnia rende noto che sta lavorando ad accordi in parallelo, anche con altri governi europei, per assicurare una "ampia ed equa fornitura del vaccino nel mondo, con un modello no-profit, durante la pandemia".(ANSA).

COME MAI IL VACCINO ANTI-COVID PIÙ AVANZATO DEL MONDO, SVILUPPATO DA JENNER INSTITUTE DELLA OXFORD UNIVERSITY E LA SOCIETÀ IRBM DI POMEZIA, VERRÀ PRODOTTO E DISTRIBUITO IN ESCLUSIVA DALLA MULTINAZIONALE BRITANNICA ASTRAZENECA E NON DA UNA AZIENDA ITALIANA? L’IRBM DI PIERO DI LORENZO HA CERCATO INVANO DI CONVINCERE IL GOVERNO DI CONTE, AD ENTRARE FRA I FINANZIATORI DEL PROGETTO. LONDRA NON HA AVUTO NESSUN TENTENNAMENTO

