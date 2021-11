SI RICOMINCIA? PER L'OMS A FEBBRAIO 2022 POTREBBERO ESSERCI ALTRI 500 MILA MORTI PER IL COVID IN EUROPA: "SIAMO, DI NUOVO, ALL'EPICENTRO DELLA PANDEMIA. L'ATTUALE RITMO DEI CONTAGI NEI 53 PAESI DELLA REGIONE SUSCITA FORTE PREOCCUPAZIONE" - LA RUSSIA E' IN LOCKDOWN LEGGERO, LA BULGARIA NON RIESCE A FORMARE IL GOVERNO PER I CONTAGI - DI MAIO: "CI SONO COLLEGHI ESTERI CHE MI CHIAMANO PER CHIEDERMI SE POTREMO DARE UNA MANO PRESTANDO POSTI LETTO"

Francesco Rigatelli per "la Stampa"

LA MAPPA DEL RISCHIO COVID IN EUROPA DELL ECDC

Il contagio in Europa preoccupa l'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui fino a febbraio si potrebbe registrare un altro mezzo milione di morti. «Siamo, di nuovo, all'epicentro della pandemia - sostiene il direttore europeo Hans Kluge -. L'attuale ritmo dei contagi nei 53 Paesi della regione suscita forte preoccupazione». Anche il ministro degli Esteri Di Maio sottolinea la crescente preoccupazione internazionale: «Ci sono colleghi esteri che mi chiamano per chiedermi se potremo dare una mano prestando posti letto. Mosca va in lockdown leggero e la Bulgaria non riesce a formare il governo per i contagi.

COVID EUROPA

Questo deve spingerci ad accelerare sulla terza dose per proteggere l'Italia dalla quarta ondata dei non vaccinati, dove comunque abbiamo una situazione tra le migliori al mondo grazie alla campagna vaccinale, che ci ha portato i complimenti di tutti durante il G20». E di «quarta ondata già in corso» parla Marco Cavaleri, presidente della task force sui vaccini dell'Ema: «È di assoluta importanza che tutti si vaccinino, perché nessuno è protetto fino a quando tutti non lo saranno. Occorre seguire tutte le precauzioni con attenzione».

hans kluge

Sulla terza dose, Cavaleri ha spiegato che «ci sono soggetti particolarmente vulnerabili al virus. Già raccomandiamo una terza dose per pazienti immunodepressi e non è escluso che questa categoria di persone che non rispondono alla vaccinazione possa avere benefici da una quarta dose già adesso. Stiamo raccogliendo dati per dare indicazioni certe il prima possibile sulle fasce di popolazione che potrebbero beneficiare di una quarta dose nel prossimo futuro».

Sulla pillola anti-Covid Merck (che ha già avuto il via libera in Gran Bretagna) Cavaleri ha detto che «i tempi di autorizzazione non sono prevedibili, ma siamo pronti a dare assistenza agli stati che vogliano dare il via libera all'uso di emergenza». Intanto ieri sono stati 5.905 i positivi ai tamponi, in crescita rispetto ai 5.188 di mercoledì, con un tasso di positività dell'1,1 per cento, in lieve aumento rispetto allo 0,7 di mercoledì, e 59 le vittime, mentre l'altroieri erano 63.

pillola merck

I ricoverati in terapia intensiva sono 383, in crescita di 2, e quelli nei reparti ordinari 3. 045, 16 in più rispetto a mercoledì. Allargando lo sguardo, secondo i dati della Fondazione Gimbe, dal 27 ottobre al 2 novembre sono aumentati i contagi (+16,6 per cento), i ricoveri (+14,9) e le terapie intensive (+12,9).

A livello nazionale il tasso di occupazione degli ospedali rimane per fortuna molto basso (5 per cento in area medica e 4 in intensiva). Per quanto riguarda i nuovi vaccinati, si attestano sui 20mila al giorno dopo aver sfiorato quota 440mila nella settimana 11-17 ottobre. Il loro numero nelle ultime due settimane è crollato prima a 239mila (-45,7 per cento) e poi poco sopra 144mila (-39,6).

terapia intensiva 1