SIETE OSSESSIONATI DALLA MISURAZIONE DELLA FEBBRE? DATE UN’OCCHIATA A "TEMP PAL", UN TERMOMETRO MINUSCOLO, INDOSSABILE E FLESSIBILE PROGETTATO DA IWEECARE CHE PUÒ ESSERE APPLICATO DIRETTAMENTE SOTTO IL BRACCIO CON UN CEROTTO – BASTERÀ SCARICARE UN’APP PER AVERE RISULTATI IN TEMPO REALE E, IN CASO DI FEBBRE, SI PUÒ ANCHE …

Jader Liberatore per "it.businessinsider.com"

termometro indossabile 8

Mai come in questo periodo di emergenza abbiamo misurato la temperatura del nostro corpo così tante volte al giorno: informazione, al momento indispensabile, anche solo per entrare in un locale. E sebbene i termometri più recenti, come i termoscanner a infrarossi, siano in grado di effettuare una misurazione in una frazione di secondo, arrivano sul mercato altre soluzioni, comode ma soprattutto poco ingombranti.

termometro indossabile 9

E’ il caso di ThermBot, il termometro che pesa soli 22 grammi lanciato in crowdfunding su Kickstarter e che sarà consegnato ai primi sostenitori entro la fine del 2020 ma non solo, infatti, tra le altre trovate interessanti c’è Temp Pal: un termometro minuscolo, indossabile e flessibile progettato da iWeecare – una compagnia con sede a Taiwan – che può essere applicato direttamente sotto il braccio utilizzando un cerotto per uso medico fornito in dotazione, senza risultare ingombrante e occupandosi in maniera autonoma di misurare la temperatura costantemente.

termometro indossabile 1

Abbastanza utile in questo momento di difficoltà globale e adatto a tutta la famiglia, l’accessorio è molto semplice da utilizzare, infatti, dopo aver scaricato l’app ufficiale – disponibile per iOS e Android – ed eseguito l’accoppiamento con lo smartphone tramite Bluetooth, basterà posizionarlo nella zona del corpo indicata nelle istruzioni per iniziare a eseguire misurazioni periodiche e ricevere i risultati automaticamente nella dashboard dell’applicazione dedicata; inoltre, tramite cloud, sarà possibile consultare tutti i monitoraggi anche da più dispositivi contemporaneamente.

Ovviamente, qualora dovesse essere rilevato uno stato febbrile, è presente la funzione in grado di segnalarcelo con una notifica sul dispositivo. Tuttavia, dopo la prima applicazione, richiede circa 10-20 minuti per iniziare ad effettuare misurazioni stabili e precise.

termometro indossabile 5

Con una dimensione inferiore a quella di una moneta – circa 28 x 26 x 3,5mm -, questo termometro in miniatura pesa solo 3 grammi ed è costruito con TPE e materiali ipoallergenici e idrorepellenti in grado di adattarsi alla cute senza procurare alcun fastidio pur indossandolo per diverse ore ogni giorno.

Sebbene la disponibilità nel nostro Paese sembrerebbe essere al momento esaurita, Temp Pal è venduto al prezzo suggerito di 2.499 dollari taiwanesi – circa 74 euro.

termometro indossabile 11 termometro indossabile 7 termometro indossabile 10