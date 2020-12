9 dic 2020 19:20

LA SITUAZIONE È GRAVE MA NON SERIANA - IL CAPO DELLA PROCURA DI BERGAMO ANTONIO CHIAPPANI: ''L'ITALIA ERA IMPREPARATA AL COVID-19, IL VIRUS È STATO AFFRONTATO CON GRANDE IMPROVVISAZIONE. ORA DOBBIAMO CAPIRE SE QUESTO È STATO PER LA MANCANZA DI UN PIANO PANDEMICO - IL PROFESSOR RANIERI GUERRA? IN QUANTO MEMBRO OMS GODE DELL’IMMUNITÀ DIPLOMATICA. NOI COMUNQUE ARRIVEREMO IN FONDO''