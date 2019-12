SONNO O SON DESTO – SAPPIAMO BENE QUANTO SIA IMPORTANTE RIPOSARE OTTO ORE A NOTTE, MA COSA SUCCEDE QUANDO SI DORME DI PIÙ? SECONDO UNA RICERCA CINESE, C’È UN LEGAME TRA ICTUS E SONNO: DA UN’ANALISI SU 31MILA PERSONE È EMERSO CHE I SOGGETTI CHE AVEVANO L’ABITUDINE DI STARE OLTRE 9 ORE SOTTO LE COPERTE AVEVANO IL 23% DI POSSIBILITA' IN PIÙ DI ESSERE COLPITI DA APOPLESSIA. OCCHIO ANCHE A...

Sappiamo bene quanto sia importante riposare bene ogni notte almeno 8 ore al giorno: ciò aiuta il cervello a ricaricarsi, abbassa i livelli di cortisolo e ci regala energia, ma cosa succede a dormire più di 9 ore a notte?

Una ricerca proveniente dalla Cina, i cui risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista specializzata Neurology, ha indagato sul legame tra ictus e sonno. Gli scienziati della Huazhong University of Science and Technology di Wuhan hanno portato avanti per 6 anni esami e analisi su più di 31mila adulti sani indagando sul loro stile di vita, al di là dell’attività fisica o dell’alimentazione.

È emerso che il legame tra ictus e sonno è reale e preoccupante: chi tra i soggetti aveva l’abitudine di dormire più di 9 ore, aveva il 23% in più di essere colpito da ictus; percentuale che aumenta a 25% per coloro che fanno riposini pomeridiani più lunghi di un’ora e mezza.

