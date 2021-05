SPORT DI SERA, PANCIA PIATTA SI SPERA - ALLENARSI A FINE GIORNATA RIDUCE GLI EFFETTI INDESIDERATI DI UN'ALIMENTAZIONE RICCA DI GRASSI - LO SPORT AL MATTINO INVECE NON HA ALCUN EFFETTO "RIPARATORE" - FINO AD OGGI LE RICERCHE AVEVANO RISULTATI DISCORDANTI, MA NESSUNA SI ERA FERMATA AD ANALIZZARE LA COMBINAZIONE TRA ATTIVITA' FISICA E PASTI...

Secondo un nuovo studio, fare sport di sera può essere molto più efficace che allenarsi di mattina. La ricerca, che ha esaminato le diete ad alto contenuto di grassi degli uomini in sovrappeso, ha scoperto che allenarsi di sera riduce gli effetti indesiderati sulla salute di un alimentazione eccessiva, mentre l’esercizio mattutino non influisce.

Sebbene possiamo esserne solo vagamente consapevoli, le operazioni all'interno del nostro corpo seguono ritmi prestabiliti. Tutti i nostri tessuti contengono orologi molecolari che coordinano i sistemi biologici, spingendo lo zucchero nel sangue ad aumentare e diminuire durante il giorno, insieme a fame, frequenza cardiaca, temperatura corporea, sonnolenza, espressione genica, forza muscolare, divisione cellulare, dispendio energetico e altri processi.

Il funzionamento completo di questi orologi interni però rimane misterioso. Ma gli scienziati sanno che si ricalibrano, sulla base di segnali complessi dall'interno e dall'esterno del nostro corpo. Ovviamente, si sincronizzano con la luce e il sonno. Ma si impostano anche in funzione dei pasti, il che significa che l’ora in cui mangiamo, così come quello che mangiamo, può influenzare la nostra salute e il nostro metabolismo.

La maggior parte dei ricercatori ritiene che il tempo di esercizio sia in grado di sintonizzare gli orologi interni. Ma i risultati di studi precedenti pertinenti sono stati incoerenti. Alcuni suggeriscono che gli allenamenti mattutini, prima di colazione, brucino più grassi rispetto agli esercizi serali.

Altri dicono l'opposto. E alcuni recenti esperimenti indicano che l'esercizio precoce, se intenso, in realtà altera il controllo della glicemia, mentre gli stessi allenamenti, eseguiti in seguito, attenuano i picchi di zucchero nel sangue e migliorano la salute metabolica, il che può avere particolari benefici per la salute del cuore e il controllo del diabete di tipo 2.

La maggior parte di questi studi, tuttavia, si concentrava su un tipo di esercizio e raramente controllava i pasti delle persone durante gli esperimenti, rendendo difficile separare gli effetti del tempo di esercizio da quelli di cosa e quando le persone mangiano.

Quindi, per il nuovo studio, che è stato pubblicato a maggio su Diabetologia, gli scienziati affiliati al Mary MacKillop Institute for Health Research presso l'Australian Catholic University di Fitzroy, in Australia, e altre istituzioni, hanno deciso di controllare la dieta delle persone mentre armeggiavano con i loro tempi di allenamento.