5 gen 2022 15:44

STACCATE TUTTO 10 MINUTI E COMBATTETE L'ANSIA IN UN GIARDINO VIRTUALE ZEN - UN PROGETTO DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO CON L'ISTITUTO AUXOLOGICO E LA START UP "BECOME" HA CREATO DA QUALCHE TEMPO UNO SPAZIO "SEGRETO" ONLINE DOVE PROVARE A MEDITARE E SCACCIARE LO STRESS, SOPRATTUTTO IN PERIODO DI EMERGENZA COVID PERENNE - SI CAMMINA IN 3D ATTRAVERSANDO UNA PORTA DI BAMBÙ CIRCONDATA DA PETALI DI CILIEGIO IN FIORE, TRA UCCELLINI CHE CANTANO E UNA VOCE SUADENTE CHE PARLA… (ORA PERÒ TORNATE A LAVORARE) - VIDEO