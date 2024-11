STARE SOLI FA MALE ALLA SALUTE - LA SOLITUDINE NELLA MEZZA ETÀ E NELLA VECCHIAIA AUMENTA IL RISCHIO DI DEMENZA SENILE DEL 31%: SECONDO UNO STUDIO, NON AVERE RAPPORTI SOCIALI AUMENTA NON SOLO LA POSSIBILITÀ DI SVILUPPARE ALZHEIMER E DEMENZA VASCOLARE, OLTRE A DIABETE E OBESITÀ – UN RISULTATO PREOCCUPANTE SE SI CONSIDERA CHE IN TUTTA L'UE, IL 35% DELLE PERSONE DICHIARA DI SENTIRSI SOLO ALMENO QUALCHE VOLTA E…

La solitudine nella mezza età e nella vecchiaia aumenta il rischio di demenza senile del 31 per cento, secondo una nuova importante analisi condotta su quasi 609mila persone in tutto il mondo.

Non esiste una cura per la demenza senile, che colpisce circa 7,9 milioni di persone nell'Unione Europea. Ma i rischi includono una combinazione di fattori genetici e di stile di vita, come l'attività fisica, il fumo, il consumo di alcolici e persino la qualità dei nostri legami sociali.

Il nuovo studio, pubblicato sulla rivista Nature Mental Health, ha rilevato che la solitudine aumenta il rischio di demenza per tutte le cause, di Alzheimer e di demenza vascolare, un rischio maggiore per gli anziani con diabete o obesità.

Inoltre, aumenta del 15 per cento il rischio di deterioramento cognitivo, un problema più generale che comprende la perdita di memoria e la difficoltà a prendere decisioni, concentrarsi o portare a termine le attività.

I risultati sono stati confermati anche quando i ricercatori hanno preso in considerazione la depressione, l'isolamento sociale e altri potenziali fattori di rischio.

Indicano che "la solitudine è un fattore di rischio di importanza critica per lo sviluppo futuro della demenza", ha dichiarato in un comunicato Páraic Ó Súilleabháin, uno degli autori dello studio e docente di psicologia presso l'Università di Limerick in Irlanda.

La solitudine è un problema stratificato

I ricercatori irlandesi, svizzeri, francesi, statunitensi e cinesi hanno combinato i dati di 21 studi sull'invecchiamento in tutto il mondo, in quella che, secondo loro, è la più grande meta-analisi finora condotta sul legame tra solitudine, demenza e declino cognitivo.

La maggior parte degli studi ha chiesto alle persone se si sentissero sole almeno qualche volta, mentre alcuni hanno valutato anche l'intensità della solitudine.

In tutta l'UE, il 35 per cento delle persone dichiara di sentirsi solo almeno qualche volta, con i tassi più alti in Irlanda, Lussemburgo, Bulgaria e Grecia.

"Esistono diversi tipi e fonti di solitudine che possono influenzare i sintomi cognitivi lungo il continuum della demenza", ha dichiarato in un comunicato Martina Luchetti, autrice principale dello studio e professoressa assistente presso la Florida State University negli Stati Uniti.

