18 feb 2020 18:05

TERAPIA D'URTIS - ''HO APPRESO CON MOLTO STUPORE DAI GIORNALI LA VICENDA CHE MI VEDREBBE COINVOLTO, ANCHE PERCHÉ NON HO RICEVUTO NESSUNA NOTIFICA DA PARTE DELLE AUTORITÀ. EPPURE I MEDIA HANNO VOLUTO EMETTERE UNA SENTENZA DI CONDANNA ANTICIPATA. CIÒ È INACCETTABILE - IL PRP È UNA TECNICA AVANZATA ED EFFICACE, PRATICATA IN VARI PAESI EUROPEI. IN ITALIA LA NORMATIVA È CONTROVERSA, TANTO DA ESSERE CONSENTITA SOLO IN ALCUNE REGIONI. E DA QUANTO È STATO SCRITTO, È CONTESTATO SOLO…''