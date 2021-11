TIRATE SU LE MANICHE: PRESTO ARRIVERÀ LA TERZA DOSE PER TUTTI! - LA CIRCOLARE DEL GENERALE FIGLIUOLO: "VA INCREMENTATO IL RITMO DI SOMMINISTRAZIONE DELLE TERZE DOSI PER CONTRASTARE LA PANDEMIA DEI NON VACCINATI” – IL COMMISSARIO ALL'EMERGENZA CHIEDE ALLE REGIONI DI "RINFORZARE L'OPERA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SULLA VACCINAZIONE" – “NEI PROSSIMI MESI È PROBABILE UN FUTURO ALLARGAMENTO DELL'OFFERTA VACCINALE ALLA PLATEA 5-11 ANNI"

Quanto sta avvenendo in alcuni Paesi europei con "la cosiddetta pandemia dei non vaccinati" indica "con forza la necessità di incrementare il ritmo di somministrazione delle terze dosi" e di "proseguire con il completamento dei cicli primari".

È quanto scrive il Commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo in una circolare con la quale chiede alle Regioni di "rinforzare l'opera di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione" anti Covid.

Terza dose solo a over 60, sanitari e fragili

Ad oggi "le autorità sanitarie hanno fornito indicazioni sulla somministrazione delle dosi 'booster' secondo il solo criterio anagrafico", vale a dire gli over 60, "eccetto il personale sanitario e i soggetti con elevata fragilità e i soggetti vaccinati con prodotto monodose. Pertanto, al momento non sono previste somministrazioni per ulteriori potenziali gruppi target (ad es. comparto scolastico, sicurezza, difesa), salvo eventuali future raccomandazioni da parte delle competenti autorità sanitarie", si legge sempre nella circolare.

"A crescita contagi non corrisponde incremento ricoveri"

"Alla crescita dei contagi non corrisponde, per ora, un incremento proporzionale di ospedalizzazioni: secondo le rilevazione aggiornate al 3 novembre, 3.029 persone sono ricoverate con sintomi in degenza ordinaria e 381 in terapia intensiva, a fronte rispettivamente di 3.198 e 440 soggetti ricoverati al 30 settembre scorso".

Figliuolo alle Regioni: "Sprint su dose booster"

Alle Regioni viene chiesto di "ricorrere in modo sistematico alla 'chiamata attiva', procedendo alla prenotazione dei soggetti interessati alla dose 'booster' anche attraverso la rete della medicina del territorio, con il più ampio coinvolgimento dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti".

"Probabile allargamento a fascia 5-11 anni" Il Commissario per l'emergenza ipotizza anche di estendere le vaccinazioni. "Nei prossimi mesi è probabile un futuro allargamento dell'offerta vaccinale alla platea 5-11 anni", spiega nella circolare.