Estratto dell’articolo di Lorenza Rapini per www.lastampa.it

Arriverà una nuova pandemia dopo il Covid. Non si può fare finta che non accadrà. La virologa Ilaria Capua mette tutti in guardia. E aggiunge che potrebbe trascorrere meno tempo del previsto prima che il mondo debba affrontare questa nuova sfida medica e sanitaria globale. La scienziata ha rilasciato una intervista a Repubblica.

Impossibile prevedere il momento con esattezza, ma tutti gli elementi dicono che questo fatto si verificherà. Sicuramente ci vorrà qualche anno, ma il nuovo Covid, chissà come si chiamerà, arriverà e terrà in scacco, almeno per un periodo, tutti quanti.

Ci sarà bisogno di uno sforzo collettivo non indifferente della ricerca, per sviluppare vaccini e terapie innovative. «Non possiamo permetterci di abbassare la guardia - dice la virologa - Ogni momento è cruciale per rafforzare la nostra capacità di risposta».

[…] Non solo. Un altro fattore è fondamentale e da tenere sotto controllo: la sempre maggiore antibiotico resistenza, ovvero una delle minacce più gravi per la salute globale. L'utilizzo sempre più ampio e in tanti casi sbagliato (senza controllo medico: per questo è necessario assumere questi farmaci soltanto dopo consiglio degli esperti e mai autonomamente) di antibiotici ha portato un aumento importante delle infezioni resistenti e questo può portare a estreme difficoltà di curare le persone. [...]

Importante, dunque, che la popolazione sia sempre più consapevole di tutti questi rischi e che adotti comportamenti più responsabili, anche per limitare il pericolo che eventuali virus si diffondano e possano portare pandemie. E investire nella ricerca, che è un'arma fondamentale per il futuro di tutti.

