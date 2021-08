28 ago 2021 12:24

TROPPI APERITIVI E GRIGLIATE QUEST’ESTATE? – PER RIMETTERVI IN FORMA EVITATE COCKTAIL, BIBITE GASSATE E CIBI PROCESSATI E FATE SCORTA DI ALIMENTI RICCHI DI FIBRE, CARNI MAGRE, PESCE, UOVA, TISANE DETOX E OVVIAMENTE TANTA ACQUA – OLTRE A MANGIARE BENE, È IMPORTANTE DORMIRE CON UN RITMO COSTANTE – I MITI DA SFATARE: NON È VERO CHE LE DONNE HANNO UN METABOLISMO PIÙ LENTO DEGLI UOMINI – LA DIETA PERFETTA PER TOGLIERE LA PANZETTA DOPO GLI ECCESSI DELLE VACANZE