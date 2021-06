UOMINI, UN MATRIMONIO INFELICE POTREBBE UCCIDERVI! - UNO STUDIO ISRAELIANO HA MESSO IN RELAZIONE LA SERENITA' CONIUGALE CON IL RISCHIO DI MALATTIE CARDIOVASCOLARI - GLI SCIENZIATI HANNO SCOPERTO CHE LITIGARE SPESSO CON IL PROPRIO PARTNER AUMENTA LA PROBABILITA' DI MORIRE DI INFARTO O ICTUS DEL 70% - SECONDO GLI AUTORI LE AUTORITA' SANITARIE DOVREBBERO PROMUOVERE LA TERAPIA DI COPPIA COME UN MODO PER MIGLIORARE LA SALUTE...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Matrimonio infelice

Sei incastrato in un matrimonio che non ti soddisfa? Secondo i ricercatori israeliani devi correre ai ripari quanto prima per non rischiare una morte precoce.

Analizzando oltre 30 anni di dati sanitari, un team di ricercatori dell’Università di Tel Aviv ha analizzato i decessi e le cause della morte di 10.000 uomini israeliani. Risultato: quelli che erano infelici del loro matrimonio, o percepivano la loro unione come un male, hanno aumentato la loro probabilità di morire per condizioni cerebrovascolari (CVA), come l’ictus o il blocco delle arterie, del 69,2% rispetto a quelli che erano felici del loro matrimonio.

Dati matrimonio infelice

Se si considerano tutti i casi di morte prematura tra gli uomini, il tasso di morte è stato del 19% più alto negli uomini che hanno affermato che il loro matrimonio era insoddisfacente. Gli autori dello studio affermano che le autorità sanitarie dovrebbero promuovere la terapia matrimoniale come un modo per migliorare la salute degli uomini e aiutarli a vivere più a lungo.

«Il nostro studio mostra che la qualità del matrimonio e della vita familiare ha implicazioni sulla salute per l'aspettativa di vita», ha detto l'autore dello studio, il dottor Shahar Lev-Ari. «Gli uomini che hanno riferito di aver percepito il loro matrimonio come un fallimento sono morti più giovani di quelli che hanno vissuto il loro matrimonio come un grande successo».

Infarto

Come parte dello studio, i ricercatori hanno condotto analisi statistiche in un database che ha iniziato a raccogliere dati negli anni '60. Per 32 anni hanno monitorato la salute e il comportamento di 10.000 uomini, tutti dipendenti statali israeliani, prestando molta attenzione alla morte per ictus.

All'inizio dello studio, la maggior parte dei partecipanti aveva 40 anni e da quando è iniziato negli anni '60 un totale del 64 per cento è morto a causa di una serie di malattie.

«Volevamo analizzare i dati raccolti longitudinalmente utilizzando vari parametri per identificare i fattori di rischio comportamentali e psicosociali in grado di predire la morte per CVA e la morte prematura per qualsiasi motivo», ha detto Shahar Lev-Ari.

infarto

All'inizio dello studio lungo 32 anni, ai partecipanti è stato chiesto di classificare il loro livello di soddisfazione del matrimonio su una scala da 1, molto successo) a 4, senza successo. In altre parole, il livello di soddisfazione per il matrimonio è emerso come un fattore predittivo dell'aspettativa di vita ad un ritmo paragonabile al fumo e all'attività fisica.

Durante i 32 anni di follow-up, 5.736 soggetti sono morti e 595 sono morti per ictus. I tassi di mortalità per ictus sono stati del 24% per i più felici e del 40,6% per i meno soddisfatti, con un aumento del 69,2%.