UOMINI, OCCHIO ALLA PANZA! – CHI HA LA PANCIA ABBONDANTE CORRE UN MAGGIORE RISCHIO DI AMMALARSI (E DI MORIRE) DI TUMORE ALLA PROSTATA: LO RIVELA UNO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DI OXFORD: CHI HA UNA CIRCONFERENZA VITA SUPERIORE A 103 CENTIMETRI PRESENTA UN RISCHIO DI MORIRE DI CANCRO ALLA PROSTATA DEL 35% SUPERIORE RISPETTO A QUELLI PIÙ MAGRI...

Maria Rita Montebelli per "Il Messaggero"

prostata

Gli uomini con la pancia abbondante sono a maggior rischio di ammalarsi e di morire per tumore della prostata. A rivelare l'inedita associazione è uno studio che è stato presentato alla Conferenza europea e internazionale dell'obesità. La ricerca, condotta da Aurora Pérez-Cornago della Cancer Epidemiology Unit dell'Università di Oxford, ha seguito 218 mila maschi inglesi. Il loro stato di salute è stato monitorato con attenzione per più di 10 anni.

grasso addominale 2

I FIANCHI Sono state raccolte una serie di misurazioni relative alla percentuale di grasso corporeo e alla sua distribuzione (peso, indice di massa corporea, circonferenza vita e fianchi). Nel decennio di osservazione, 571 di loro sono deceduti per tumore della prostata. Gli autori hanno evidenziato una correlazione tra circonferenza vita e rischio di tumore della prostata o di mortalità ad esso associata.

test del psa

Gli uomini con la pancia più accentuata, cioè quelli con una circonferenza vita superiore a 103 centimetri, presentavano un rischio di morire di cancro della prostata del 35% superiore rispetto a quelli più snelli (circonferenza vita inferiore a 90 centimetri). Un livello di rischio analogo (+34%) è emerso in chi aveva un rapporto vita-fianchi più elevato.

L'ABITUDINE «Abbiamo riscontrato un'associazione significativa commenta l'autrice tra la presenza di grasso depositato a livello della pancia , il cosiddetto grasso viscerale, e il rischio di morire di tumore della prostata, mentre non c'è alcuna chiara associazione tra la quantità di grasso totale e questo tumore.

grasso addominale 1

Per questo, tutti dovrebbero essere a conoscenza del rischio che il grasso in eccesso, anche quello depositato in altre parti del corpo, può significare per la salute». Un semplice metro da sarto insomma permette di capire, meglio della bilancia, se si è a rischio di ammalarsi. La misura del girovita è una spia della quantità del grasso che un individuo ospita all'interno della cavità addominale, il più pericoloso dal punto di vista metabolico (si correla al pre-diabete) e, stando ai risultati di questa ricerca, anche oncologico.

uomini e prostata 2

L'obesità, è stato provato da tempo, rappresenta un fattore di rischio per molti tumori, ma questo studio dimostra per la prima volta una correlazione anche con questo tipo di cancro. Contro il quale prevenire si può. Si sta svolgendo la Settimana europea contro il tumore della prostata: la Società italiana di urologia, fino a venerdì 25 settembre, mette a disposizione i propri canali web e social per dare informazioni (siu.it).

ghiandola prostatica PROSTATA 3 obeso bilancia PROSTATA PROSTATA obesita' PROSTATA obesita' TUMORE ALLA PROSTATA bambini obesi 8 prostata