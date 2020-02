4 feb 2020 09:30

UN UOVO AL GIORNO TOGLIE IL MEDICO DI TORNO – ALT! NUOVO DIETRO DIETROFRONT SULLE UOVA: SECONDO UNA RICERCA CANADESE MANGIARNE UNO AL GIORNO NON HA EFFETTI NEGATIVI PER LA SALUTE, NEMMENO PER CHI HA MALATTIE CARDIOVASCOLARI O METABOLICHE – I RISULTATI DEI TEST HANNO DIMOSTRATO CHE IL CONSUMO QUOTIDIANO NON HA ALCUNA CONSEGUENZA NEGATIVA SUI LIVELLI DI COLESTEROLO EMATICO O SU…