Le persone in Germania e Francia si rifiutano di farsi inoculare con il vaccino AstraZeneca dopo che i loro leader hanno messo in guardia sull’efficacia.

A venerdì in Germania sono state usate solo 150.000 dosi su 1,5 milioni disponibili mentre molti saltano deliberatamente l’appuntamento quando scoprono che riceranno il vaccino di Oxford.

I politici di tutta Europa, incluso Emmanuel Macron, hanno alimentato i timori che il vaccino sia "quasi inefficace" sulle persone di età superiore ai 65 anni. Dopo una campagna che ha creato sfiducia nelle persone, però, ora i leader fanno retromarcia esortando a non avere dubbi sul vaccino di Astrazeneca visto che un rifiuto potrebbe far deragliare la campagna vaccinare in Europa.

La Germania e la Francia hanno vaccinato solo il 6% della loro popolazione, mentre il Regno Unito ha distribuito dosi a oltre il 26% delle persone. A Berlino, i centri di vaccinazione Tegel, che offrono solo il vaccino AstraZeneca, dicono che 200 persone gestiscono i 3.800 appuntamenti giornalieri.

In Francia, anche gli operatori sanitari hanno rifiutato il vaccino dopo i commenti di Macron durante l'accesa discussione sulla sua efficacia. L'Agenzia europea per i medicinali lo ha approvato per tutti gli adulti, ma la Germania ha stabilito che non dovrebbe essere somministrato agli over 65.

Karl Lauterbach, epidemiologo e deputato socialdemocratico in Germania, ha dichiarato: «Le cabine di vaccinazione sono pronte, il vaccino è lì e lo sono anche le squadre di vaccinazione.

Ma il vaccino rimane inutilizzato perché non si presentano abbastanza persone per l'appuntamento. Questa è una situazione assurda e insopportabile».

Il sindaco di Berlino, Michael Muller, ha minacciato di mandare la gente in coda se rifiuteranno il vaccino di Oxford a favore di quello della Pfizer. Ha detto a Tageepiegel: «Non permetterò che decine di migliaia di dosi si trovino sui nostri scaffali mentre milioni di persone in tutto il paese aspettano di essere immunizzate».

Anche il ministro della salute tedesco, Jens Spahn, ha appoggiato il vaccino, dicendo che è stato un "privilegio" ricevere un'iniezione con il vaccino britannico "sicuro ed efficace". Altri paesi tra cui Spagna, Ungheria, Svezia e Norvegia non vaccinano con Astrazeneca gli over 65.Una scelta, al momento, dettata solo dalla mancanza di dati che sono in continuo aggiornamento.

