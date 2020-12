21 dic 2020 16:55

PER LA VARIANTE INGLESE DEL COVID BASTA FARE L'UPGRADE AL VACCINO - IL VIROLOGO PREGLIASCO: “NON DOVREBBE SFUGGIRE ALLA PROTEZIONE DELLA VACCINAZIONE. E AL MASSIMO NON BISOGNEREBBE RICOMINCIARE DA ZERO CON LA SPERIMENTAZIONE MA FARE UN AGGIORNAMENTO DELLA COMPOSIZIONE DEL VACCINO, COME OGNI ANNO SI FA CON QUELLO INFLUENZALE”