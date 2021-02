VE DOVETE TUTTI RILASSA' - ARRIVATE DISTRUTTI, STRESSATI E CONTRATTI ALLA SERA DOPO ORE PASSATE FERMI DAVANTI AL PC, MAGARI IN SMART WORKING? IN PANDEMIA SONO ESPLOSE LE APP SULLO YOGA MISTO ALLA MINDFULNESS: MEDITAZIONE E MOVIMENTO PER PRENDERSI UN ATTIMO CON SÉ STESSI E AVERE SONNI PIÙ TRANQUILLI - OCCHIO PERÒ, PERCHÉ SENZA COMPASSIONE E ACCETTAZIONE PROFONDA NON FUNZIONA...

Vi capita di arrivare alla sera, magari dopo ore di lavoro fermi di fronte ad un pc, stressati e contratti, specialmente nella zona del collo e delle spalle? Lo yoga unito alla mindfulness può essere d'aiuto per concludere la giornata all'insegna del relax, sciogliendo le tensioni del corpo attraverso posture abbinate a meditazioni e visualizzazioni guidate.

Con il dilagare della pandemia sono proliferate le app sul Mindful Yoga, con semplici esercizi da poter fare comodamente a casa, e su YouTube e Zoom sono sempre più seguiti i tutorial virtuali di questa disciplina.

Il Mindful Yoga si ricollega all'esperienza della mindfulness elaborata da Jon Kabat-Zinn, nel 1979: biologo all'Università del Massachusetts, Kabat-Zinn (praticante di yoga e meditazione vipassana), sviluppò un protocollo per introdurre la meditazione come supporto in contesti clinici, convinto che meditando si potesse influenzare la relazione con il dolore, il disagio e lo stress.

Oggi la Mindfulness unita allo Yoga ha dato origine ad un nuovo trend nell'ambito del benessere per il corpo, la mente e le emozioni. Pensate che, sulle pagine dell'Herald Tribune, Pamela Shackley, executive director di Yoga Project International, ha annunciato la partnership con la Neuro Challenge Foundation, in Florida, per affiancare lo yoga e la mindfulness ai programmi terapeutici dei malati di Parkinson: accordo basato su una ricerca della Parkinson Foundation che ha testimoniato come la pratica dell'hata yoga e del respiro diaframmatico abbia contribuito a migliorare la mobilità, la forza, la flessibilità, l'umore e il sonno nei pazienti.

«Il Mindful Yoga, ovvero lo yoga consapevole», spiega Marilena Capuzzimati, insegnante di questa disciplina a Roma e presidente della Ong Asia Darshana (accademia di formazione yoga riconosciuta dall'Onu), «è una modalità di pratica yogica che pone attenzione alla presenza mentale, alla coscienza del respiro e all'apertura del cuore. Fare yoga non è ottenere un risultato ginnico: è importante, invece, imparare ad accogliere noi stessi. Dalla semplicità dello yoga scaturisce la semplicità del pensiero, che non è semplificazione, ma assenza di complicazioni». (info su asiadarshana.com).

Nel Mindful Yoga asana e movimenti si alternano a fasi di respirazione guidata, rilassamento e visualizzazioni. La pratica regolare di questa tecnica, adatta a tutti senza limiti di età, oltre a potenziare forza, equilibrio e flessibilità del corpo, aumenta il senso di calma e chiarezza mentale, migliora l'umore e la qualità del sonno, allevia stress, ansia e depressione, rafforza l'autostima e il senso di sicurezza personale, lenisce i processi infiammatori e giova al sistema immunitario.

Ma attenzione, precisa Marina Russo, psicologa e psicoterapeuta esperta di mindfulness e yoga: «L'idea del Mindful Yoga, sostenuta dalle recenti scoperte neuroscientifiche, è che ciò che cambia radicalmente la mente è l'interazione tra la capacità di essere presenti a noi stessi e le risorse di compassione e accettazione profonda: altrimenti c'è il rischio che la pratica diventi un modo sottile di evitare stati interni difficili e dolorosi, senza essere disposti ad entrare in contatto con gli aspetti più problematici del sé. È fondamentale sviluppare la risorsa dell'autoempatia» (info: nutrimentidimindfulness.it).

Sulla scia del trend della mindfulness corporea Vittoria Frua, avvocato, insegnante di yoga e autrice del libro Yoga, pratiche semplice ed efficaci ha lanciato su Zoom l'iniziativa 5 Minutes of Me, 5 minuti al giorno tutti per sé: un percorso di un mese in cui ricalibrarsi tramite indicazioni audio e semplici esercizi, da praticare anche senza tappetino.

