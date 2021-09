16 set 2021 15:00

VECCHI SI, MA NON RINCOGLIONITI – UNO STUDIO DIMOSTRA CHE ALCUNE CAPACITÀ COGNITIVE, COME IL PROCESSO DECISIONALE, L'AUTOCONTROLLO E PERSINO LA NAVIGAZIONE, LA MATEMATICA, LA LINGUA E LA LETTURA MIGLIORANO DAI 70 ANNI IN SU - IL RICERCATORE SENIOR DELLO STUDIO, MICHAEL T. ULLMAN: “QUESTE ABILITÀ MIGLIORANO DURANTE L'INVECCHIAMENTO, PROBABILMENTE PERCHÉ LE PRATICHIAMO PER TUTTA LA VITA” – LA RICERCA HA ANCHE DIMOSTRATO L’UNICA CAPACITÀ COGNITIVA CHE DIMINUISCE CON L’ETÀ È…