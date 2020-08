8 ago 2020 18:45

VI PIACCIONO I CIBI SALATI? È COLPA DEI VOSTRI NEURONI! – UNO STUDIO HA INDIVIDUATO I CIRCUITI NERVOSI CHE SI ACCENDONO ALIMENTANDO LA BRAMA PER QUESTI CIBI: LA RICERCA PUÒ AIUTARE A COMPRENDERE MEGLIO COME IL CORPO REGOLA IL FABBISOGNO DI SALI COME IL SODIO, CRUCIALE PER L’ORGANISMO – E VISTO CHE IL SODIO DEVE ESSERE INTRODOTTO CON UNA DIETA…