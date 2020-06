VIENI AVANTI, VACCINO – IL COLOSSO FARMACEUTICO ASTRAZENECA STA GIÀ PRODUCENDO IL VACCINO CONTRO IL CORONAVIRUS SVILUPPATO DALL'UNIVERSITÀ DI OXFORD E DALLA IRBM DI POMEZIA: A SETTEMBRE 2 MILIONI DI DOSI - IL GOVERNO INGLESE NE HA GIÀ PRENOTATE 30 MILIONI, AVENDO INVESTITO NELLA RICERCA. SOLDI CHE L'AZIENDA GUIDATA DA PIERO DI LORENZO AVEVA CHIESTO INVANO ALL'ITALIA...

COME MAI IL VACCINO ANTI-COVID PIÙ AVANZATO DEL MONDO VERRÀ PRODOTTO E DISTRIBUITO IN ESCLUSIVA DALLA MULTINAZIONALE BRITANNICA ASTRAZENECA E NON DA UNA AZIENDA ITALIANA? L’IRBM DI PIERO DI LORENZO HA CERCATO INVANO DI CONVINCERE IL GOVERNO DI CONTE AD ENTRARE FRA I FINANZIATORI DEL PROGETTO (DAGOSPIA DEL 2 MAGGIO 2020)

Da "Ansa"

vaccino coronavirus

Il colosso farmaceutico AstraZeneca scommette sulla scadenza di settembre per avere indicazioni attendibili sul risultato della sperimentazione in corso del prototipo di virus anti coronavirus sviluppato dall'università di Oxford in partnership con l'azienda italiana Advent Irbm di Pomezia.

Pascal Soriot

Lo ha detto oggi alla Bbc Pascal Soriot, amministratore delegato di AstraZeneca, che nei mesi scorsi si è assicurata il contratto per la produzione globale del preparato. «A settembre dovremmo sapere se questo vaccino è efficace o no», ha aggiunto il top manager, precisando che la holding anglo-svedese ha peraltro già iniziato a produrre dosi «da ora, per essere pronti quando consoceremo i risultati».

