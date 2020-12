VIENI AVANTI, VACCINO! – L’EMA HA ANTICIPATO LA DATA DELLA RIUNIONE PER L’APPROVAZIONE DEL VACCINO PFIZER-BIONTECH AL 21 DICEMBRE! LE PRIME DOSI POTREBBERO ARRIVARE IL 26 O 27, IN OGNI CASO COMUNQUE PRIMA DI FINE ANNO – LA DECISIONE È ARRIVATA DOPO UN FORTE PRESSING DELLA GERMANIA, CHE È GIÀ PRONTA A PARTIRE CON LE SOMMINISTRAZIONI. E L’ITALIA? DOMANI C’È L’ENNESIMA RIUNIONE SPERANZA-BOCCIA-ARCURI…

Domenico Zurlo per www.leggo.it

VACCINO PFIZER

Buone notizie sul fronte vaccino anti coronavirus. Il vaccino Pfizer-BioNTech potrebbe essere approvato a giorni dall'agenzia europea per i medicinali, e le prime dosi potrebbero arrivare già subito dopo Natale: la riunione decisiva dell'EMA ci sarà già il 21 dicembre, ha confermato l'agenzia europea su Twitter, e le prime dosi potrebbero arrivare il 26 o 27 del mese, in ogni caso sicuramente prima di fine anno.

L'Ema ha spostato la data della sua riunione dal 29 al 21 dicembre «dopo aver ricevuto nuovi dati». «Il 21 dicembre è stata programmata una riunione straordinaria per arrivare ad una conclusione se possibile», ha riferito l'agenzia.

vaccino pfizer

La conferma sui tempi è poi arrivata direttamente dalla presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen: «Ogni giorno conta. Lavoriamo alla massima velocità per autorizzare i vaccini per il Covid 19», ha scritto su Twitter. «Accolgo le novità dell'Ema che anticipano l'incontro per discutere del vaccino Pfizer-BionTech prima di Natale. Probabile che i primi europei siano vaccinati prima della fine del 2020», le parole della Von der Leyen.

scatole di vaccino pfizer distribuite negli usa 1

Già questa mattina la Bild aveva parlato del 23 dicembre come data chiave, con le prime dosi in Germania già a Santo Stefano. E un portavoce dell'Ema aveva confermato, parlando però del 29 dicembre come scadenza massima per l'ok al vaccino Pfizer-BioNTech: «Se ci saranno cambiamenti, lo annunceremo», le sue parole a Focus Online.

l appello di angela merkel ai tedeschi per il natale

L'ex direttore esecutivo EMA Guido Rasi, all'ANSA, ha poi fornito date ancora più vicine: «Il previsto passaggio alla Commissione europea per l'approvazione definitiva al vaccino anti-Covid Pfizer-BionTech potrebbe avvenire con tutta probabilità entro 48 ore dal via libera dell'Ema, e dunque già il 26 o 27 dicembre se l'Ema si pronuncerà prima di Natale», ha detto Rasi, secondo cui a quel punto «il vaccino sarebbe utilizzabile dal giorno dopo nei Paesi Ue». Se la macchina distributiva e la logistica sono pronte, e con la contestuale e immediata validazione da parte di Aifa, «la campagna vaccinale in Italia potrebbe dunque partire - afferma - già il 28-29 dicembre».

VACCINO PFIZER 2 conte boccia speranza coronavirus vaccino pfizer STABILIMENTO PFIZER DI PUURS roberto speranza francesco boccia STABILIMENTO PFIZER DI PUURS scatole di vaccino pfizer distribuite negli usa