IL VIRUS DELLE BUFALE – L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ SI È AFFRETTATO A SMENTIRE LA MINCHIATA SECONDO LA QUALE IL COVID-19 SI TRASMETTE ATTRAVERSO L’ACQUA DEL RUBINETTO: “LE CORRENTI PRATICHE DI DEPURAZIONE SONO EFFICACI NELL’ABBATTIMENTO DEL VIRUS, DATI I TEMPI DI RITENZIONE E I FENOMENI DI…”

In molti si sono apprestati in questi giorni a comprare numerose casse di acqua in vista dell'emergenza coronavirus, arrivando addirittura a prendere d'assalto i supermercati.

Eppure, a far luce sul mito che l'acqua del rubinetto sia dannosa, è l'Istituto superiore di sanità. In una nota pubblicata l'Iss ribadisce come non sia necessario fare incetta di bottiglie ingombranti, perché il coronavirus Sars-CoV-2 non si trasmette attraverso l’acqua del rubinetto.

“Le correnti pratiche di depurazione – spiegano gli esperti – sono efficaci nell’abbattimento del virus, dati i tempi di ritenzione e i fenomeni di diluizione che caratterizzano i trattamenti, uniti a condizioni ambientali che pregiudicano la vitalità dei virus (temperatura, luce solare, livelli di pH elevati).”

Ma non solo, perché negli acquedotti si svolge una fase finale di disinfezione che consente di rimuovere i virus dall’acqua, prima che sia immessa nelle condutture. Insomma, almeno su questo possiamo stare tranquilli.

