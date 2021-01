VOI DI BOCCA BUONA: ANDATECI PIANO CON IL SESSO ORALE A DESTRA E A MANCA! - IL PAPILLOMAVIRUS PUÒ INFETTARE BOCCA E GOLA E PROVOCARE NEOPLASIE DEL CAVO OROFARINGEO – SECONDO GLI ESPERTI DELLA JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, UN NUMERO DI PARTNER DI RAPPORTI ORALI MAGGIORE DI DIECI SEMBRA ASSOCIATO A UNA PROBABILITÀ 4,3 VOLTE MAGGIORE DI SVILUPPARE UN CANCRO OROFARINGEO CORRELATO ALL'HPV…

Da "www.agi.it"

fellatio 4

Il papillomavirus umano, o HPV, può infettare anche bocca e gola e provocare neoplasie del cavo orofaringeo, e il contagio può avvenire anche in caso di rapporti sessuali orali frequenti con diversi partner. A evidenziarlo uno studio, pubblicato sulla rivista Cancer, a cura dell’American Cancer Society, condotto dagli esperti della Johns Hopkins University, che hanno scoperto che un numero di partner di rapporti orali maggiore di dieci sembra associato a una probabilità 4,3 volte maggiore di sviluppare un cancro orofaringeo correlato all'HPV.

sesso orale-735x400

“Praticare rapporti orali in giovane età – afferma Virginia Drake della Johns Hopkins University – e con un’intensità elevata, quindi con diversi partner in brevi periodi di tempo, potrebbe essere associato a un rischio maggiore di neoplasie del cavo orofaringeo”. Il team ha condotto un sondaggio su 508 partecipanti, 163 dei quali affetti da cancro della bocca e della gola correlato all'HPV, chiedendo loro informazioni sull’intensità, la tempistica e la frequenza con cui avevano praticato rapporti orali.

Sesso orale thailandia

“Dai risultati – riporta l’esperta – emerge che gli individui che avevano avuto partner più anziani da giovani e quelli che avevano avuto rapporti extraconiugali avevano maggiori probabilità di sviluppare un cancro orofaringeo correlato all'HPV. Il nostro studio si basa su ricerche precedenti per dimostrare che il solo numero di partner non è sufficiente a determinare l’incidenza di neoplasie, ma che esiste una serie di fattori precedentemente poco considerati che influenzano queste eventualità”.

tra gli adolescenti il cunnilingus si fa per scambio

“Dato che l'incidenza del cancro orofaringeo correlato all'HPV continua ad aumentare negli Stati Uniti – conclude Drake – il nostro studio offre una valutazione contemporanea dei fattori di rischio per questa malattia. Abbiamo scoperto ulteriori sfumature di come e perché alcune persone possono sviluppare questa problematica, il che può aiutare a identificare i soggetti potenzialmente più vulnerabili”.

fellatio 3 il sesso orale facile come una stretta di mano SESSO ORALE cunnilingus in anomalisa sesso orale cunnilingus uomini e cunnilingus oltre il cinquanta per cento degli uomini non pratica cunnilingus sesso orale fellatio 2 fellatio 1 fellatio