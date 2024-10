LA ZUCCA? MEGLIO MANGIARLA CHE USARLA COME ADDOBBO – L’ORTAGGIO SIMBOLO DI HALLOWEEN È CONSIDERATO UN “SUPERFOOD” DAI NUTRIZIONISTI: È RICCHISSIMA IN XANTINE, CHE RAFFORZANO LA VISTA, HA MOLTISSIME VITAMINE E MINERALI ED È POCO CALORICA – I SEMI? MAI BUTTARLI: SONO SONO RICCHISSIMI DI ACIDI OMEGA 3, CONSIDERATI SALVACUORE: 100 GRAMMI DI SEMI DI ZUCCA CONTENGONO MOLTI PIÙ OMEGA 3 DI ALCUNI PESCI AZZURRI…

(Adnkronos Salute) - Zucca 'regina' di Halloween, ma anche superfood da non far mancare a tavola in questa stagione, tanto più nella giornata in cui rappresenta la decorazione simbolo.

"Utilizzare in questa occasione una tipologia commestibile di questo ortaggio, di cui l'Italia è ricchissima, è una scelta anti-spreco, oltre che benefica. Perché dopo la festa la zucca può essere portata a tavola, dolce o salata, avvalendosi di una delle tante ricette della tradizione o della propria creatività culinaria", spiega all'Adnkronos Salute Ciro Vestita, nutrizionista, fitoterapeuta e autore di libri su alimentazione e salute.

"Come tutti i frutti gialli e arancio - sottolinea - la zucca è ricchissima in xantine, che sono proprio i pigmenti gialli. Sostanze utilissime per favorire la visione notturna, perché rafforzano le cellule della retina oculare. Sono quindi particolarmente benefiche per la vista". In generale "si tratta di un alimento 'concentrato' in vitamine e minerali e poco calorico".

Un altro punto a vantaggio delle zucche "sono i semi. Una volta le nostre nonne li lavavano e li essiccavano. Si mangiavano quando si andava al cinema, per esempio". I semi "sono ricchissimi di acidi omega 3, considerati salvacuore: 100 grammi di semi di zucca contengono molti più omega 3 di alcuni pesci azzurri", rivela Vestita. Un'altra cosa importante, evidenzia, è "il numero ridotto di calorie.

Va benissimo, quindi, come spezzafame: mangiando della zucca, preparata in qualsiasi maniera - al forno con un po' di miele, oppure croccante salata - poco prima di pranzo o di cena si riduce l'appetito". Va benissimo anche per la merenda, "asciugata in forno e condita con miele e noci, per esempio. Senza dimenticare i semi", appunto, "che possono essere leggermente tostati e usati come snack, ma anche aggiunti alle insalate e messi nei dolci". La zucca "fa veramente tanto bene - conclude Vestita - Oggi non è usata moltissimo, a parte in qualche regione. Ma vista la sua duttilità in cucina e le virtù salutari, portarla a tavola più spesso, non solo ad Halloween, è una buonissima idea".

