8 mag 2023 16:00

I 100 MILA EURO GUADAGNATI A WIMBLEDON? PER ROGER FEDERER SONO SPICCI - NEL 2022 IL TENNISTA (TRASFORMANDO IL SUO NOME IN UN MARCHIO) HA INCASSATO 95,1 MILIONI DI DOLLARI FACENDO IL TESTIMONIAL NELLE PUBBLICITÀ E INVESTENDO I SUOI RISPARMI IN UN’AZIENDA DI SCARPE – IL CAMPIONE, SETTIMO NELLA TOP TEN DI ATLETI PIÙ DANAROSI DEL MONDO, NEL 2018 PRESE 300 MILIONI DI DOLLARI DAL MARCHIO DI VESTITI “UNIQLO” – PURE FEDERER PERÒ HA FATTO CILECCA, NEL 2009 FONDÒ UN’AZIENDA DI COSMETICI CON LA MOGLIE CHE FINÌ PRESTO IN LIQUIDAZIONE…