TANTI SALUTI ALLO SPORTELLO - INTESA LANCIA “ISYBANK”, UNA NUOVA BANCA TUTTA DIGITALE PER QUEI 4 MILIONI DI CLIENTI CHE IN FILIALE GIÀ OGGI NON CI VANNO - QUESTO PORTERA’ AL TAGLIO DI COSTI PER 2 MILIARDI, CON L’ELIMINAZIONE DI 1500 SPORTELLI - FRANCESCO CALTAGIRONE, CHE IN CDA HA INVECE VOTATO “NO” AL PIANO DI DONNET PER LE GENERALI, FA LE FUSA A CARLO MESSINA PER IL SUO NUOVO PIANO INDUSTRIALE: “FINALMENTE DI NUOVO L'ITALIA CHE VUOL VINCERE”