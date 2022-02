27 feb 2022 20:06

2022, FUGA DA MOSCA! – BP VENDE LA SUA PARTECIPAZIONE DEL 19,75% DELLA RUSSA ROSNEFT, CHE DETENEVA DAL 2013. L’AMMINISTRATORE DELEGATO DELL'EX "BRITISH PETROLEUM", BERNARD LOONEY, SI DIMETTERÀ ANCHE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAIZONE DELLA COMPAGNIA DI PROPRIETÀ DEL CREMLINO: "ERA LA COSA GIUSTA DA FARE" – L’USCITA PROVOCHERÀ COSTI PER CIRCA 25 MILIARDI IN TERMINI DI SVALUTAZIONI (IN PRATICA, QUANTO L’ESPOSIZIONE DELLE BANCHE ITALIANE SU PRESTITI A CLIENTI RUSSI)