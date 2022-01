CHE TIM PASSA PER LA TESTA DI LABRIOLA – DOPO LO SCORPORO, IL FUTURO AMMINISTRATORE DELEGATO DI TELECOM POTREBBE USARE LA SOCIETÀ DEI SERVIZI "SERVICECO", PER DELLE "PARTNERSHIP". IL MODELLO È QUELLO DI TIM BRASIL: SIGLARE ALLEANZE PER OFFERTE INTEGRATE, FACENDOSI REMUNERARE DAI PARTNER (IL CONTRARIO DI QUANTO FATTO CON DAZN)