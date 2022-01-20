E' ARRIVATO CHI PAPPERA' TUTTI - GOOGLE CREA UN GRUPPO DEDICATO AL BLOCKCHAIN E ALTRE TECNOLOGIE DI PROSSIMA GENERAZIONE - LO RIPORTA L'AGENZIA BLOOMBERG...

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(ANSA) - Google crea un gruppo dedicato al blockchain e altre tecnologie di prossima generazione. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali la divisione sarà guidata da Shivakumar Venkataraman.

 

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