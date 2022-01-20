(ANSA) - Google crea un gruppo dedicato al blockchain e altre tecnologie di prossima generazione. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali la divisione sarà guidata da Shivakumar Venkataraman.
E' ARRIVATO CHI PAPPERA' TUTTI - GOOGLE CREA UN GRUPPO DEDICATO AL BLOCKCHAIN E ALTRE TECNOLOGIE DI PROSSIMA GENERAZIONE - LO RIPORTA L'AGENZIA BLOOMBERG...-
(ANSA) - Google crea un gruppo dedicato al blockchain e altre tecnologie di prossima generazione. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali la divisione sarà guidata da Shivakumar Venkataraman.
LA TENTAZIONE DELLA "MELA" – LA APPLE HA SORPASSATO LA SAMSUNG NELLA VENDITA DEGLI SMARTPHONE NEL 2021: OLTRE IL 22% DEI TELEFONINI VENDUTI ERANO DEL GRUPPO DI CUPERTINO, IL 20% DEL MARCHIO COREANO, SEGUITI DA XIAOMI, OPPO E VIVO - L’IPHONE 13 È IL MODELLO PIÙ POPOLARE AL MONDO – A DETERMINARNE IL SUCCESSO, NONOSTANTE LA CRISI DI MICROCHIP, È STATA LA SCELTA DI CONCENTRARE LE CONSEGNE SULLE PIAZZE DOVE LA DOMANDA ERA PIÙ ALTA, METTENDO DA PARTE I MERCATI MINORI…
CHE TIM PASSA PER LA TESTA DI LABRIOLA – DOPO LO SCORPORO, IL FUTURO AMMINISTRATORE DELEGATO DI TELECOM POTREBBE USARE LA SOCIETÀ DEI SERVIZI "SERVICECO", PER DELLE "PARTNERSHIP". IL MODELLO È QUELLO DI TIM BRASIL: SIGLARE ALLEANZE PER OFFERTE INTEGRATE, FACENDOSI REMUNERARE DAI PARTNER (IL CONTRARIO DI QUANTO FATTO CON DAZN)
IL RUGGITO DEL LEONE – ARRIVA LA REPLICA (MA SOLO A MAGGIORANZA) DEL CDA DI GENERALI ALLE DIMISSIONI DI CALTAGIRONE E ROMOLO BARDIN: “IL CONSIGLIO HA RESPINTO LE MOTIVAZIONI ADDOTTE, RIMARCANDONE L’ASSOLUTA INFONDATEZZA E CENSURANDONE IL CARATTERE SPESSO OFFENSIVO” – INTANTO ARRIVANO ANCHE LE DIMISSIONI DAL COMITATO NOMINE DI SABRINA PUCCI, CONSIDERATA VICINA ALLA FONDAZIONE CRT, CHE FA PARTE DEL PATTO INSIEME A “CALTA” E AL “PAPERONE DI AGORDO”