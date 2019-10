9 ott 2019 10:43

L'AUTOSTRADA DEI CIELI - I GRILLINI VOGLIONO METTERE IN MEZZO TOTO PER ALITALIA, COSÌ DA COSTRINGERE I BENETTON A PARTECIPARE: SE NON ENTRANO NELLA COMPAGNIA, NON HANNO ARMI PER COMBATTERE LA PROCEDURA DI REVOCA DELLE CONCESSIONI - COME SAPPIAMO DALLE PARCELLE CHE PAGAVA ALL'AVVOCATO ALBERTO BIANCHI, E CHE LUI GIRAVA ALLA FONDAZIONE RENZIANA, PURE TOTO HA QUALCHE PROBLEMINO AL CASELLO. BUTTARE SOLDI IN ALITALIA GLI GARANTIREBBE LA BENEVOLENZA DEL GOVERNO…