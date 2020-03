C'È UNA CIMICE NELLA VERANDA DEL MILIARDARIO - L'INCREDIBILE STORIA DEI GEMELLI BARCLAY, RICCONI INGLESI CON FIGLI E NIPOTI IN GUERRA: NELLA VERANDA DELL'HOTEL RITZ, DOVE SIR FREDERICK AMAVA FUMARSI UN SIGARO E PARLOTTARE CON LA FIGLIA AMANDA, GLI EREDI DEL FRATELLO DAVID AVEVANO PIAZZATO DELLE CIMICI PER REGISTRARE LE LORO CONVERSAZIONI. ORA TUTTO FINISCE IN TRIBUNALE IN UNA GUERRA DEGNA DI ''DINASTY''

Michele Farina per il “Corriere della Sera”

the ritz hotel

Dopo il referendum sulla Brexit, gli schivi fratelli Barclay organizzarono una festa per Nigel Farage, il campione dell' antieuropeismo più retrivo. E dove se non all' Hotel Ritz, il luogo più fastoso e il gioiello più prezioso in dotazione ai gemelli forse più famosi del Regno: Frederick e David, scozzesi classe 1934, due gocce d' acqua (distinguibili soltanto dalla riga opposta nei capelli) con una ricchezza combinata di circa 10 miliardi di euro.

Ora che il divorzio dall' Europa è cosa fatta, i due gemelli proprietari del giornale superbrexitaro The Telegraph dovrebbero vivere un momento di particolare euforia. E invece si trovano invischiati in una feroce saga familiare spiattellata ai quattro venti. Che ha come epicentro proprio lo storico albergo a cinque stelle da 500 euro a notte che sorge nel cuore di Londra accanto a Green Park.

i gemelli barclay

Nella veranda, dove Sir Frederick amava fumarsi un sigaro e parlottare con la figlia Amanda, gli eredi del fratello David avevano piazzato delle cimici per registrare le loro conversazioni. Il mese scorso il nipote Alistair è stato ripreso in un video, la notte del 13 gennaio, mentre armeggia nella veranda dell' hotel con «un elaborato sistema di registrazione audio».

Il video è spuntato fuori nei giorni scorsi in tribunale, dove i legali di Frederick e Amanda hanno chiamato in causa tre figli del gemello David (Alistair, Aian e Howard) più il pronipote ventottenne Andrew. I quattro sono «accusati» di aver carpito le parole (e anche i whatsapp) dell' altro lato della famiglia già dal settembre scorso. I difensori della parte lesa hanno chiesto un' ingiunzione affinché gli audio «di eccezionale valore» non vengano resi pubblici.

howard e aidan barclay

Quali segreti contengono «i file della veranda»? Niente di piccante su qualche star di passaggio, e niente che sia legato al tormentone Brexit. Il giudice Warby ha detto che si tratta di conversazioni su «possibili acquisizioni e decisioni sugli asset» del gruppo.

Papà Frederick e la 41enne Amanda parlavano di soldi. E' vero che nel corso di 85 anni i due gemelli ne hanno ammassati tanti. Ma ultimamente le casseforti mostrano qualche crepa. E i due rami della famiglia hanno cominciato a darsi battaglia. Almeno sul fronte delle seconde generazioni, nipoti contro nipoti.

frederick barclay

Mentre i due fratelli «siamesi» non hanno manifestato contrasti. «Siamo scioccati - ha detto un conoscente al Guardian - David e Frederick hanno sempre condotto i loro affari sotto i radar», alla luce del sole.

Ai radar si sono sostituite le cimici notturne. Lo scorso ottobre la messa in vendita del Telegraph (pagato 665 milioni di sterline nel 2004, profitti calati a 900mila sterline nel 2019) ha acuito le tensioni. I sessantenni eredi di David (che pure dirigono le imprese di famiglia, con Amanda nelle retrovie) non sono d' accordo.

il castello dei gemelli barclay

Mentre la principale fonte di guadagni (i siti di vendite online «Very» e «Littlewoods») hanno registrato una perdita di 186 milioni, come pure Yodel (in rosso per 116 milioni). E i nipoti sono preoccupati per la separazione di zio Frederick, che alla soglia dei 90 anni divorzia dalla moglie giapponese Hiroko. Sarà certo un' affare milionario: un' altra fonte di perdite, dato che i due gemelli Barclay (che iniziarono a lavorare come manager alla General Electric) «pescano» dallo stesso forziere.

david barclay

Anche il più che centenario Ritz (acquistato nel 1995 per 75 milioni di sterline) è in vendita per dieci volte quella cifra (un fondo saudita è interessato). I nipoti litigano e spiano. Unica consolazione: della guerra di famiglia hanno parlato tutti i giornali inglesi tranne il fido Telegraph , che viene distribuito gratis in albergo (veranda delle cimici compresa).

il ritz di londra the ritz hotel