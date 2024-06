L'EVASIONE VIAGGIA IN TAXI – SAPETE QUANTO HA DICHIARATO AL FISCO IN MEDIA UN TASSISTA ITALIANO NEL 2022? 15.500 EURO, OVVERO 1.292 EURO AL MESE. SI VA DAI 9.100 EURO A PALERMO AI 19.700 EURO A MILANO – CIFRE CHE STRIDONO PROFONDAMENTE CON I COSTI SOSTENUTI PER LE LICENZE E PER L’ACQUISTO DELLE AUTO - IL BOOM DI TURISMO POST-COVID AVREBBE DOVUTO FAR AUMENTARE GLI INCASSI, INVECE...

Estratto dell’articolo di Flavia Landolfi e Vittorio Nuti per “Il Sole 24 Ore”

Archiviati gli anni neri del Covid, i tassisti italiani sono tornati a guadagnare, cento euro più, cento euro meno, quanto percepivano nel periodo 2017-2019: nel 2022 in media 15.500 euro l’anno, cioè 1.292 euro al mese. Con buona pace del boom esploso dopo il lockdown, con il turismo alle stelle e una domanda di trasporto pubblico non di linea mai così alta, plasticamente raccontata dalle file interminabili sotto le pensiline di sosta delle auto bianche in tutte le grandi città della Penisola.

A raccontare l’altra faccia del trasporto in città ci pensano con tutto il rigore dei numeri i dati elaborati dal ministero dell’Economia. E certificano un trend ormai consolidato nelle dichiarazioni dei redditi con codice Ateco 49.32.10 (trasporto con taxi): una platea che dichiara poco più di 15mila euro l’anno tra il 2017 e il 2022, a eccezione dei due tonfi dettati però dalla chiusura per pandemia di un intero paese nel 2020 e 2021. […]

I dati fiscali

quanto dichiarano i tassisti - il sole 24 ore

Le ultime rilevazioni che il Sole 24 Ore è in grado di raccontare, ancorché provvisorie, parlano di un 2022 che riassorbe del tutto le gravi perdite subite nel biennio precedente. I tassisti con le dichiarazioni più alte lavorano a Firenze (20.651 euro annuali, 1.720 euro al mese) e a Milano (19.580 euro annuali, 1.631 euro mensili), le più basse a Palermo (9.111 euro l’anno, 760 euro al mese) e a Napoli (10.193 euro, 850 euro). […]

I costi della professione

sciopero dei tassisti a roma

Come se non bastasse a stridere con i numeri delle dichiarazioni dei tassisti c’è tutto il capitolo dei costi sostenuti per l’attività. Si tratta di spese non indifferenti, a partire da quelli per le licenze che oggi si arricchiscono di nuove valutazioni presenti in tre bandi di altrettanti Comuni italiani: Roma, Milano e Bologna.

Nella Capitale il bando da 1.000 nuove licenze le valuta 73.000 euro ciascuna, mentre a Milano dove l’amministrazione comunale ha bandito 450 autorizzazioni in più il costo si aggira sui 96mila euro. Licenze alle stelle a Bologna: le 72 messe in palio valgono ciascuna 150mila euro. Senza contare i costi sostenuti per l’acquisto dell’auto di servizio.

TAXI A MILANO

Secondo una recente inchiesta del Sole24Ore (20 gennaio 2023, pagina 4) per un veicolo elettrico e ibrido i prezzi variano rispettivamente tra i 45 e i 60mila euro, e tra i 35 e i 45mila euro, al netto di specifiche formule di finanziamento e di eventuali incentivi statali o locali. E insomma, tra i costi delle licenze e le spese per le auto l’investimento per le attività di taxi non è di certo un peso-piuma. A guardare i dati sui redditi anche poco sostenibili.

