E' FINITA L'EPOCA DI "ZITTO E LAVORA": I DIPENDENTI DELLA SAMSUNG SCIOPERANO DI NUOVO - I LAVORATORI SUDCOREANI, A GIUGNO, HANNO INCROCIATO LE BRACCIA PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA. ORA I SINDACATI ANNUNCIANO UNA NUOVA PROTESTA: VOGLIONO UN SISTEMA PIÙ TRASPARENTE PER RICEVERE BONUS E FERIE E CHIEDONO CHE L'AZIENDA ASCOLTI LE LORO RICHIESTE - SE LO SCIOPERO ANDRA' AVANTI A LUNGO, E' A RISCHIO LA PRODUZIONE DEI CHIP...

ARTICOLI CORRELATI

Traduzione da Reuters

samsung

In Corea del Sud il sindacato dei lavoratori di Samsung Electronics ha indetto uno sciopero dall'8 al 10 luglio. Il sindacato sta determinando il numero di lavoratori che aderiranno allo sciopero, ha dichiarato a “Reuters” Lee Hyun-kuk, vicepresidente del National Samsung Electronics Union. Son Woo-mok, leader del sindacato, sostiene che il i lavoratori vogliono un sistema più trasparente per i bonus e le ferie e chiedono che l'azienda li tratti come un partner paritario. Samsung ha rifiutato di commentare.

L'adesione ai sindacati è aumentata rapidamente dopo che Samsung, nel 2020, si è impegnata a non scoraggiare più la crescita del lavoro organizzato. Lo scopo dello sciopero è stato quello di interrompere la produzione. Secondo gli analisti, tuttavia, è improbabile che lo sciopero abbia un impatto significativo sulla produzione di chip, poiché la maggior parte della produzione del più grande produttore di chip di memoria al mondo è automatizzata.

samsung

Qualsiasi impatto dipenderà in ultima analisi da quante persone che operano negli impianti di chip parteciperanno e per quanto tempo, ha dichiarato il ricercatore senior Kim Yang-Paeng del Korea Institute for Industrial Economics and Trade.

"La produzione di chip non può procedere con la sostituzione dei lavoratori" se le persone che operano sulle macchine automatiche si assentano per un lungo periodo "a causa della specificità e della competenza del lavoro", ha detto Kim. Il mese scorso, i lavoratori hanno preso le ferie annuali nello stesso giorno, in quella che è stata la prima azione sindacale del sindacato.

MICROCHIP SAMSUNG

"Questo sciopero programmato segna un punto di svolta nella storia della gestione non sindacale di Samsung. Questo potrebbe essere visto come un calo della fedeltà dei dipendenti di Samsung... causato dai salari e dai compensi deludenti rispetto ai rivali di Samsung", ha dichiarato martedì un analista di Seoul, che ha rifiutato di essere identificato perché i dettagli dello sciopero non erano noti.