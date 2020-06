C'È UNA GRANDE SPACCATURA NELLA FAMIGLIA DEL VECCHIO - PER SCALARE MEDIOBANCA, IL BILLIONAIRE HA PROMESSO ALLA BCE DI NON TOCCARE I MANAGER NE' IL PIANO INDUSTRIALE DI NAGEL. E ALLORA TRA I FIGLI C'È CHI SI CHIEDE: PERCHÉ METTERE UNA MONTAGNA DI MILIONI IN PIAZZETTA CUCCIA SE NON POSSIAMO TOCCARE PALLA NÉ METTERE LE MANI SUL VERO OBIETTIVO, CIOÈ IL TESORO DELLE GENERALI? - IL CONFLITTO TRA I 6 FIGLI DELL'OTTUAGENARIO E LO SCONTRO TRA IL MANAGER BARDIN E IL SODALIZIO TRA FRANCESCO MILLERI (AD) E ZAMPILLO (MOGLIE DI DEL VECCHIO) - FINO A QUANDO DEL VECCHIO NON POTRA' METTERE BECCO IN MEDIOBANCA? TRE LUNGHI ANNI DURANTE I QUALI POTREBBE ACCADERE DI TUTTO.....

leonardo del vecchio con il figlio leonardo maria

Come abbiamo scritto mesi fa su Dagospia, la prima domanda da parte del gruppo di Del Vecchio di salire al 20% di Mediobanca era stata discretamente rispedita al mittente dalla BCE. Lo studio legale Bonelli Erede, che segue il miliardario 84enne, ha dunque emendato la domanda, mettendo nero su bianco l'impegno che Del Vecchio non avrebbe toccato il piano industriale né la dirigenza di Piazzetta Cuccia.

LEONARDO DEL VECCHIO MOGLIE NICOLETTA ZAMPILLO

Erede ha convinto l'arzillo vecchietto a fare una proposta che Francoforte non poteva rifiutare, facendogli firmare un testo in cui l'ad Alberto Nagel e il presidente Renato Pagliaro sono descritti come meravigliosi, bravissimi, con le idee migliori per Mediobanca.

Il tutto perché, se Del Vecchio avesse mantenuto lo spirito battagliero che aveva all'inizio della sua scalata, con attacchi alla gestione Nagel-Pagliaro, avrebbe messo a rischio la stabilità di Mediobanca e dunque del primo gruppo assicurativo italiano, le Generali, di cui la banca d'affari ha il 13%.

LEONARDO MARIA DEL VECCHIO MADALINA GHENEA

Tutto bene, tutto risolto? Manco per niente. Perché all'interno della famiglia Del Vecchio (6 figli da 3 mogli) c'è una grande spaccatura. Una parte degli eredi sta con Nicoletta Zampillo, la seconda e quarta moglie del patron di Luxottica, che con il figlio Leonardo Maria (il primo a lavorare direttamente in azienda) vuole prendere in mano il gruppo quando il marito non ci sarà più.

Una parte della figliolanza invece contrasta questa scalata, e il dettaglio non è secondario visto che per come è strutturata la Delfin, la cassaforte lussemburghese che tutto controlla, ci può essere la contrarietà di un solo erede davanti a decisioni così importanti.

Claudio Del Vecchio con la Mamma

Il fatto è che una parte dei figli si chiede che senso abbia buttare una valanga di soldi in Mediobanca per poi avere sopra la testa la BCE che non permetterà di prendere davvero il controllo nominando i manager che pare a loro, e dunque arrivare al vero obiettivo, cioè il tesoro di Generali.

L'ad Francesco Milleri, già vicino di casa dei Del Vecchio, ha un sodalizio di ferro con la signora Zampillo. E non è un caso che Milleri sia sopravvissuto al caratteraccio da padrone del vapore del vecchio Leonardo che ha fatto secchi più amministratori delegati che zanzare.

Non è invece favorevole alla scalata Mediobanca e ai piani di Milleri-Zampillo, Romolo Bardin, dal 2002 nel gruppo Luxottica, alla guida di Delfin (e varie controllate) e scelto da Del Vecchio come suo rappresentante nel cda di Generali.

PAGLIARO NAGEL

In tutto questo, anche dentro Mediobanca non stanno fermi davanti alle mosse del billionaire di Agordo. Se all'inizio della sua scalata Nagel gli aveva offerto la presidenza per tenerlo buono, ed tutto era filato liscio all'assemblea di Generali, ora non si sente del tutto garantito ed è intenzionato a riconfermare Renato Pagliaro, proprio per mantenere l'indipendenza del cda (e dei vertici) davanti al pacchetto azionario di Del Vecchio.

La BCE esaminerà il dossier a luglio. O a fine luglio o ai primi di settembre arriverà il suo parere. Se darà il via libera, controllerà che i Del Vecchio's non mettano il becco nella gestione. Per quanto tempo? Ad ottobre è in agenda l'assemblea del CDA per rinnovare il duplex Nagel-Pagliaro che durerà tre lunghi anni, duranti potrebbe succedere la qualunque...

FRANCESCO MILLERI panetta

