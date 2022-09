27 set 2022 18:59

L'INFLAZIONE CI UCCIDERÀ PRIMA O POI - L'AUMENTO DEL COSTO DELLA VITA NEGLI STATI UNITI COSTRINGE GLI ANZIANI A CAMBIARE IL MENU: CIBI MENO COSTOSI MA MOLTO MENO SALUTARI - IL SONDAGGIO DEL "NATIONAL POLL ON HEALTHY AGING" MOSTRA COME IL CAROVITA ABBIA COLPITO PIÙ DURAMENTE I POVERACCI CON SCARSA ISTRUZIONE O BASSO REDDITO - INIZIA A SERPEGGIARE LA PAURA CHE NON CI SIA ABBASTANZA CIBO PER TUTTI...