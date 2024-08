L'ITALIA, UN PAESE S-CASSATO – A LUGLIO LE ORE DI CASSA INTEGRAZIONE AUTORIZZATE DALL'INPS SONO STATE 36,6 MILIONI, IN AUMENTO DEL 28% RISPETTO ALLO STESSO MESE DEL 2023 –PREOCCUPANTI ANCHE I DATI SULLA DISOCCUPAZIONE: A GIUGNO CI SONO STATE 177.365 DOMANDE TRA NASPI E DISCOLL, CON UN AUMENTO DEL 9% SU BASE ANNUA – ALTRI SEGNALI DI CRISI, DOPO IL CALO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE (-2,6%) A GIUGNO…

Estratto dell’articolo di Rosaria Amato per “la Repubblica”

MARINA CALDERONE GIANCARLO GIORGETTI

Forte aumento a luglio delle richieste di cassa integrazione e dell’utilizzo dei fondi di solidarietà da parte delle aziende. Crescono anche le domande di disoccupazione. Dall’ultimo Osservatorio dell’Inps arriva un altro segnale di crisi, dopo il calo della produzione industriale (-2,6%) a giugno, con segnali di discesa che si prolungano a luglio.

In totale, le ore di cassa integrazione autorizzate a luglio sono state 36,6 milioni, in leggero aumento rispetto a giugno (35,3 milioni, più 3,71%), ma in forte rialzo rispetto al luglio del 2023 (28,6 milioni, più 27,9%). A crescere è in particolare la cassa integrazione ordinaria: le ore a luglio sono 26,1 milioni (dai 25 milioni di giugno, più 4,1%).

CASSA INTEGRAZIONE

E comunque l’aumento della Cig ordinaria è una costante: nel primo semestre le richieste sono state di 292,77 milioni di ore, con un aumento del 20,12% rispetto allo stesso periodo del 2023. In difficoltà soprattutto l’industria, con 166 milioni di ore (+51,30%).

[…] Non meno preoccupanti i dati sulla disoccupazione: a giugno l’Inps ha ricevuto 177.365 domande tra Naspi e Discoll, con un aumento del 9% rispetto allo stesso mese del 2023. Rialzo consistente, del 5,5%, anche nel confronto tra i primi sei mesi di quest’anno e dell’anno scorso. «Nonostante i trionfalismi del governo siamo un Paese che affonda in una crisi drammatica», osserva Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera. […]

CASSA INTEGRAZIONE Marina Calderone Giorgia Meloni