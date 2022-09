C'È POCO DA RIDER: I LAVORATORI SI RISPETTANO – IN SPAGNA GLOVO HA RICEVUTO UNA MULTA DI 79 MILIONI DI EURO PER NON AVER MESSO IN REGOLA I SUOI RIDER – LA PIATTAFORMA DI CONSEGNA A DOMICILIO NON HA RICONOSCIUTO COME DIPENDENTI, E NON COME AUTONOMI, OLTRE 10.600 FATTORINI, COME IMPONE UNA LEGGE SPAGNOLA APPROVATA LO SCORSO ANNO...

RIDER GLOVO

Multa salata in Spagna per Glovo, piattaforma di consegna di prodotti a domicilio: l'azienda è stata sanzionata per un importo di quasi 79 milioni di euro, in quanto considerata responsabile di aver violato una norma conosciuta come 'legge rider', la quale riconosce come dipendenti, e non come autonomi, i fattorini che lavorano per tali compagnie.

Come indicato dalla radio Cadena Ser ed altri media iberici, il ministero del Lavoro ritiene Glovo responsabile di non aver adattato i contratti di oltre 10.600 suoi rider secondo la nuova normativa. I lavoratori in questione sono operativi nelle aree di Barcellona e a Valencia.

