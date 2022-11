30 nov 2022 19:57

ABBIATE FED! – IL PRESIDENTE DELLA FEDERAL RESERVE, JEROME POWELL, ANNUNCIA CHE GIÀ A DICEMBRE POTREBBE “MODERARE” LA VELOCITÀ DEI RIALZI DEI TASSI DI INTERESSE: “ABBIAMO FATTO SOSTANZIALI PROGRESSI”. MA CONFERMA CHE “LA POLITICA MONETARIA RESTRITTIVA DOVRÀ ESSERE MANTENUTA PER DIVERSO TEMPO” PER FAR CALARE L’INFLAZIONE. WALL STREET SALE E RECUPERA LO 0,31%