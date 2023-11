ABBUFFATA DI "CHIP" PER MICROSOFT - IL COLOSSO HI-TECH AMERICANO HA LANCIATO DUE NUOVI MICROPROCESSORI PROGETTATI PER SUPPORTARE L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE - L'AZIENDA FONDATA DA BILL GATES STA FACENDO "ALL-IN" SULL'IA, CON UN MAXI-INVESTIMENTO DI 10 MILIARDI DI DOLLARI IN "OPENAI" PER "L'INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONALITÀ DI CHATGPT NEGLI STRUMENTI UTILIZZATI PER LA RICERCA, LA COLLABORAZIONE, IL LAVORO E L'APPRENDIMENTO" - MICROSOFT ANCHE PRESENTATO IL SUO ASSISTENTE DIGITALE CHE AIUTERÀ GLI UTENTI A…

MICROSOFT Azure COBALT

(ANSA) - Microsoft entra nell'agone dei chip, tassello indispensabile per il funzionamento e l'accelerazione dell'Intelligenza artificiale, sfidando big come Intel e Nvidia. Nel suo evento annuale Ignite, dedicato alle aziende, il colosso di Redmond ha lanciato due chip dedicati all'IA, Azur Maia e Azur Cobalt, "per garantire l'ottimizzazione su ogni livello hardware e software". Saranno pronti nel 2024.

MICROSOFT Azure COBALT E MAIA

In particolare, Azure Maia è un chip progettato per supportare addestramenti basati sul cloud, di software come Bing, GitHub Copilot e ChatGpt. Azure Cobalt, invece, è un processore basato su architettura Arm "ottimizzato per migliori performance, efficienza energetica e ottimizzazione dei costi". "Con l'ulteriore accelerazione dell'intelligenza artificiale, stiamo ripensando l'infrastruttura cloud per garantire l'ottimizzazione su ogni livello", spiega l'azienda di Redmond che ha una partnership con OpenAI per "l'integrazione delle funzionalità di ChatGpt negli strumenti utilizzati per la ricerca, la collaborazione, il lavoro e l'apprendimento".

MICROSOFT INTELLIGENZA ARTIFICIALE 1

Nell'evento Ignite, Microsoft ha anche presentato i progressi di Copilot, il suo assistente digitale per Microsoft 365, introdotto per snellire e velocizzare il lavoro. Secondo un'analisi interna, il 70% degli utenti di Copilot ha dichiarato di aver incrementato la propria produttività mentre il 68% ha affermato che il software ha migliorato la qualità del proprio lavoro. In generale, è aumentata la rapidità nello svolgere compiti specifici (ricerca, scrittura e sintetizzazione) per il 29% degli intervistati.

microsoft open ai