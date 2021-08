26 ago 2021 16:06

ABRAMOVICH CE L'HA PIÙ LUNGO - PRIME IMMAGINI IN MARE APERTO PER IL SOLARIS, NUOVO YACHT PERSONALIZZATO DEL PATRON RUSSO DEL CHELSEA: UN BESTIONE DI 140 METRI CON 48 CABINE, IN PRATICA UN HOTEL IN MARE - COSTO? 500 MILIONI DI EURO, IL PIÙ CARO DEL MONDO... - VIDEO