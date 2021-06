ACQUA ALLE POLVERI! – E’ USCITA “SPYRA TWO”, LA PISTOLA AD ACQUA PIU’ POTENTE AL MONDO – CON UNA GITTATA MASSIMA DI 14 METRI E UN SERBAROIO DA 600 MILLILITRI, LA PISTOLA CREA VERI E PROPRI PROIETTILI D’ACQUA GRAZIE AL SISTEMA DI COMPRESSIONE INTERNO – A DIFFERENZA DELLE PISTOLE AD ACQUA CLASSICHE, CHE SI DEVONO IMMERGERE IN ACQUA USANDO LA POMPA A MANO O APRENDO IL TAPPO, SPYRA TWO SI RIFORNISCE IMMERGENDO LA BOCCA E AZIONANDO IL MOTORINO INTERNO – IL PREZZO… - VIDEO

Diego Barbera per www.wired.it

spyra two 1

La pistola ad acqua più potente al mondo accoglie la sue seconda versione e sembra uscita da Fortnite: Spyra Two è compatta e colorata, incorpora una batteria e un piccolo motore che alimenta il sistema per riempire velocemente il serbatoio per poi sparare a raffica spruzzi anche molto lontani. Uno strumento imperdibile per i professionisti delle battaglie estive su spiagge, piscine e feste.

spyra two 2

La prima pistola ad acqua Spyra aveva attirato l’attenzione per il suo design accattivante e per la dotazione tech. La seconda versione si spinge oltre e dopo una trionfale raccolta fondi su Kickstarter è ora pronta a debuttare in vista della bella stagione del 2021. I miglioramenti della nuova generazione sono netti: si aziona in appena 1,1 secondi dai 1,5 precedenti, copre una gittata standard di 9 metri (invece che 8) che raggiunge i 14 metri (prima erano 12) con la massima potenza e mantenendo un’inclinazione di 45 gradi della canna.

spyra two 8

Per offrire più potenza sacrifica un po’ di capacità visto che il serbatoio scende da 750 a 600 millilitri, ma la pompetta interna può fare il pieno in 12 invece che 14 secondi, per non perdere troppo tempo se accerchiati da lanci incrociati di gavettoni. A differenza delle pistole ad acqua classiche, che si devono immergere in mare o in piscina usando la pompa a mano o aprendo il tappo, Spyra Two si rifornisce immergendo la bocca e azionando il motorino interno, che promette fino a 90 ricariche, quanto basta per 2000 getti d’acqua, contro i 45 e 1125 del primo modello. La batteria si ricarica come lo smartphone, via usb type-c.

spyra two 6

Grazie al sistema di compressione interno, la pistola crea veri e propri proiettili d’acqua – l’equivalente di un bicchiere pieno – naturalmente non pericolosi e dolorosi se si viene colpiti. Tutto molto bello, ma c’è un particolare da tenere a mente: Spyra Two non è affatto leggera e se lasciata a mollo da sola può affondare. Il prezzo da pagare – oltre ai 159 euro del cartellino – se si vuole lo stato dell’arte delle pistole ad acqua.

spyra two 7 spyra two 3 spyra two 5 spyra two 4