AGNELLI COLTELLI! – IL TRIBUNALE DI TORINO HA DICHIARATO “INAMMISSIBILE” IL RECLAMO PRESENTATO DA MARGHERITA AGNELLI IN RELAZIONE A PRESUNTE IRREGOLARITÀ RISCONTRATE SULLE ISCRIZIONI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO TORINESE DELLA “DICEMBRE”, LA CASSAFORTE ATTRAVERSO CUI LA FAMIGLIA ELKANN CONTROLLA EXOR E A CASCATA SOCIETÀ COME STELLANTIS E JUVENTUS – NELLA GUERRA LEGALE PER LA SUCCESSIONE DI MARELLA CARACCIOLO, UN ROUND VINTO PER JOHN, LAPO E GINEVRA ELKANN CHE CONTROLLANO LA “DICEMBRE”...

EREDITÀ AGNELLI: GIUDICI NON AMMETTONO RECLAMO SU DICEMBRE

(ANSA) - Il tribunale di Torino ha dichiarato "inammissibile" un reclamo presentato da Margherita Agnelli in relazione ad asserite irregolarità riscontrate sulle iscrizioni della società semplice Dicembre presso la Camera di Commercio del capoluogo piemontese. La motivazione sarebbe legata a una sua presunta "carenza di interesse ad agire".

EREDITÀ AGNELLI: LEGALI MARGHERITA, AZIONE SU DICEMBRE PROSEGUE

(ANSA) - "In relazione alle contestazioni mosse in ordine alle oggettive irregolarità riscontrate sulle iscrizioni della società semplice Dicembre presso la Camera di Commercio di Torino, i legali di Margherita Agnelli prendono atto della decisione del Tribunale di Torino comunicata in data odierna di non volersi pronunciare su tali aspetti". È quanto si legge in una nota dello staff di Margherita Agnelli.

"Le motivazioni - è il testo - attengono ad una sua ipotetica carenza di interesse ad agire, in quanto tali iscrizioni hanno solo un carattere formale e non hanno alcun valore probatorio, vuoi sull'esistenza e vuoi sulla validità degli atti sottostanti. Questi ultimi, peraltro, sono già oggetto di separato accertamento, sia in sede civile, che penale". Gli avvocati sottolineano che "tale pronuncia si pone in contrasto con quella precedentemente resa dello stesso Tribunale con la quale erano state accolte le domande di Margherita Agnelli, confermandosi l'interesse ad agire di quest'ultima".

"Atteso che non sussiste alcuna decisione che legittimi gli atti oggetto di iscrizione - conclude la nota - proseguono le iniziative giudiziarie a tutela degli interessi di Margherita e dei suoi figli de Pahlen, volte anche a determinare la modifica radicale degli assetti proprietari della Dicembre. Ciò ancor più alla luce di quanto emerso con il Decreto di Sequestro disposto in data 13 settembre 2024 che, ad oggi, non risulterebbe essere stato impugnato da parte degli indagati, con relativa acquiescenza dei suoi effetti, sulla base dei fatti in esso contestati".

