AGNELLI E LUPI - IL SILURAMENTO DI ANDREA DA JUVENTUS, EXOR E STELLANTIS SEGNA LA SCONFITTA DEI DISCENDENTI DI UMBERTO AGNELLI A VANTAGGIO DEGLI EREDI DI GIANNI, CHE DELL’AVVOCATO NON HANNO NEANCHE IL COGNOME - CHE EFFETTI AVRÀ LA FAIDA SULLA “GIOVANNI AGNELLI BV”, LA SOCIETÀ DEGLI EREDI DELLA DINASTIA CHE CONTROLLA IL 52% DI EXOR? - OGGI IL 38% È IN MANO A DICEMBRE (JOHN E I FRATELLI LAPO E GINEVRA). SINO A POCHI MESI FA, ANNA E ANDREA ERANO AL SECONDO POSTO CON IL 12%, ORA SONO SCESI ALL'11,85, SCAVALCATI DAL RAMO DI MARIA SOLE AGNELLI, SALITO AL 12,32…

ANDREA AGNELLI E JOHN ELKANN

Estratto dell’articolo di Ettore Boffano per “il Fatto quotidiano”

Se ne va l'ultimo Agnelli che porta il cognome simbolo del nostro capitalismo familiare. Travolto dallo scandalo Juventus, Andrea, figlio di Umberto, ha annunciato il congedo anche dalle cariche in Exor […] e in Stellantis […].

Una sua condanna, infatti, peserebbe su quel cognome e sulla possibilità di rivestire cariche sociali. Meno palesi invece, e tutte futuribili, le ragioni interne alla famiglia e soprattutto, riguardo ai rapporti tra l'ala "umbertiana" (penalizzata a lungo dai silenzi dell'Avvocato e dai diktat di Cesare Romiti ed Enrico Cuccia) e quel John Elkann che non si chiama Agnelli, ma è l'erede del nonno come capo famiglia.

ANNA AGNELLI

Chi prenderà il posto di Andrea in Exor, più che in Stellantis? La sorella Anna che possiede la metà del loro pacchetto di azioni?

O addirittura Allegra, la vedova di Umberto? E che effetti avrà tutto ciò sulla Giovanni Agnelli Bv, l'altra società che raccoglie tutti gli eredi della dinastia e controlla il 52 per cento di Exor?

Oggi il 38 per cento è in mano a Dicembre (John e i fratelli Lapo e Ginevra). Sino a pochi mesi fa, Anna e Andrea erano al secondo posto con il 12 per cento, ora sono scesi all'11,85, come ha ricostruito il Sole 24 Ore, scavalcati dal ramo di Maria Sole Agnelli, salito al 12,32. Un segnale del prossimo abbandono dei discendenti di Umberto? […]

john elkann e andrea agnelli 2 john elkann e andrea agnelli 1 lapo elkann ed andrea agnelli foto mezzelani gmt 192 andrea agnelli con john elkann