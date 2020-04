L'ARABIA E L'ORGOGLIO - MBS FURIOSO CON TRUMP PER IL TRACOLLO DEL GREGGIO, CHE STA METTENDO IN GINOCCHIO TUTTE LE PETRO-MONARCHIE. MA NEGLI USA NON VA MEGLIO: DECINE DI SOCIETÀ DELLO SHALE GAS/OIL STANNO PER PORTARE I LIBRI IN TRIBUNALE - C'È TALMENTE TANTO PETROLIO IN ECCESSO (E A PREZZI SOTTO ZERO) CHE SONO FINITI I POSTI IN CUI STOCCARLO: LO STANNO PARCHEGGIANDO SU TRENI E DENTRO GROTTE - OGGI IL PREZZO PRIMA CROLLA POI RISALE A 13 $ (ANCORA SPICCI...)