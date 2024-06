AHI, TECH! – L'ANTITRUST HA MULTATO PER 3,5 MILIONI DI EURO META, LA SOCIETÀ CHE CONTROLLA INSTAGRAM E FACEBOOK – SECONDO L'AUTORITÀ, “NEL PROCESSO DI REGISTRAZIONE AI SOCIAL GLI UTENTI NON HANNO RICEVUTO INFORMAZIONI CHIARE SULLA RACCOLTA E SULL'USO DEI PROPRI DATI PER FINI COMMERCIALI” – E NEL CASO DI SOSPENSIONE DEGLI ACCOUNT “NON SONO STATE FORNITE INFORMAZIONI UTILI PER…”

MARK ZUCKERBERG

(ANSA) - L'Antitrust ha irrogato una sanzione di 3,5 milioni a Meta per pratiche commerciali scorrette. Lo fa sapere l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato spiegando che "nel processo di registrazione ad Instagram gli utenti non hanno ricevuto informazioni chiare sulla raccolta e sull'uso dei propri dati per fini commerciali". Inoltre, prosegue, "in caso di sospensione degli account Facebook e Instagram, non sono state fornite comunicazioni utili per eventuali contestazioni".

mark zuckerberg annuncia meta il nuovo nome di facebook