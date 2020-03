4 mar 2020 09:24

AHI TECH! – A CAUSA DELL'EPIDEMIA DI CORONAVIRUS, GOOGLE CANCELLA LA CONFERENZA DEGLI SVILUPPATORI I/O, IL SUO EVENTO PIÙ IMPORTANTE DELL’ANNO, PREVISTO PER MAGGIO E DOVE ERANO ATTESE MIGLIAIA DI PERSONE - ANCHE FACEBOOK HA CANCELLATO IL SUO F8, MENTRE (PER ORA) NON CI SONO AGGIORNAMENTI SULLA WWDC, LA CONFERENZA DI APPLE…