DI Ashley Gold per “Axios”

I giganti della tecnologia stanno affrontando governi stranieri sempre più ostili: tassano i loro profitti, tentano di fermare le loro acquisizioni, li etichettano come monopoli e approvano leggi per limitare il loro potere.

Perché è importante:

Ma le sfide della politica internazionale alle Big Tech vanno in due direzioni: mentre le aziende si stanno preparando uno scontro sulle normative all'estero, gli Stati Uniti tentennano non sapendo cosa vogliono fare.

"È una questione delicata sulla quale non abbiamo un consenso su ciò che vogliamo fare e allo stesso tempo, stiamo vedendo altri mercati che procedono a vele spiegate, specialmente nell'Unione Europea", ha detto Steven Feldstein, membro della Carnegie Endowment for International Peace.

"Ho cercato di capire perché l'Unione europea sta adottando un approccio così audace e innovativo a questo argomento e perché noi siamo così lenti a rispondere", ha detto il senatore Dick Durbin (D-Ill.) In un'audizione sugli algoritmi martedì.

Le notizie:

Le forze internazionali hanno cercato di tenere a freno i giganti tecnologici americani, intraprendendo azioni contro Amazon, Google e Apple. Vari paesi stanno approvando nuove leggi sui contenuti e sulle pratiche di moderazione e in alcuni casi bloccano il loro accesso a Internet.

L'amministrazione Biden ha detto che gli Stati Uniti devono agire: "Riuniremo i nostri amici e partner per modellare il comportamento intorno alle tecnologie emergenti e stabilire limiti contro l'uso improprio", ha detto a marzo il Segretario di Stato Anthony Blinken.

La rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Katherine Tai ha recentemente citato le politiche digitali estere che hanno un impatto sulle aziende statunitensi come uno dei principali ostacoli al commercio nel 2021.

I dettagli:

I problemi principali che le società tecnologiche statunitensi all'estero devono affrontare, limitando sia il commercio che il libero flusso di contenuti, includono:

Tasse: i singoli paesi, come ad esempio la Francia, impongono tasse alle società statunitensi mentre l'OCSE sta elaborando una soluzione globale. Nel frattempo, alcuni stati Americani stanno prendendo spunto dall'Europa.

Privacy dei consumatori: la legge sulla privacy dei dati dell'UE, il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), è entrata in vigore quasi tre anni fa, mentre gli Stati Uniti non ne hanno ancora una propria. Gli stati americani hanno appena preso l'iniziativa, nel frattempo, le aziende statunitensi sono soggette alle regole del GDPR.

Antitrust: mentre i casi avanzano lentamente negli Stati Uniti, l'Europa procede con le proprie indagini e ha introdotto il Digital Markets Act. che definirebbe le aziende americane come "gatekeeper" o servizi che sono vitali per le aziende per raggiungere i clienti.

Moderazione dei contenuti: l'Europa ha proposto il Digital Services Act, che si concentra sulla moderazione dei contenuti e sulla soppressione di post problematici, mentre i legislatori e le agenzie statunitensi sono alle prese con il futuro della Sezione 230 del Communications Decency Act, che protegge in gran parte le aziende tecnologiche dalla responsabilità per ciò che gli utenti pubblicano.

Intelligenza artificiale: l'UE ha appena introdotto una vasta proposta su come governare l'intelligenza artificiale e gli esperti affermano che ora gli Stati Uniti dovranno collaborare con l'UE su un quadro normativo prima che i paesi non democratici assumano l'iniziativa.

Cosa stanno dicendo

"Quando gli Stati Uniti si comportano come se fossero l’autorità democratica su come regolamentare la tecnologia per contrastare il tecno-autoritarismo, è ridicolo: c'è pochissima regolamentazione tecnologica e non esiste una legge federale sulla privacy, "Justin Sherman, un collega del Consiglio Atlantico, ha detto ad Axios.

Le mosse di Cina e India per tagliare l'accesso alle società statunitensi e balcanizzare completamente Internet sono particolarmente problematiche, avvertono gli esperti, sottolineando la necessità che l'UE e gli Stati Uniti cooperino.

I leader delle principali società tecnologiche statunitensi hanno messo in guardia sulle conseguenze di questo approccio frammentato alla politica tecnologica in tutto il mondo e hanno chiesto agli Stati Uniti di muoversi.

"È la moltiplicazione di politiche nazionali divergenti e spesso incoerenti che rende molto difficile gestire piattaforme globali in un mondo di crescente frammentazione dal punto di vista normativo", ha detto in un'intervista Karan Bhatia di Google, responsabile della politica globale.

"L'UE e gli Stati Uniti hanno davvero bisogno di cercare di agire insieme, e penso che l'amministrazione Biden, per fortuna, stia facendo delle vere aperture nei confronti dell'UE per cercare di trovare una strada comune su alcune delle nuove idee normative che l'UE ha portato avanti", ha detto Nick Clegg di Facebook a un evento del MIT la scorsa settimana.

Cosa guardare:

Se l'amministrazione Biden fa passi avanti per lavorare con altri paesi democratici sulla regolamentazione della politica tecnologica per evitare mosse da parte di Cina e India - e se il futuro della politica tecnologica negli Stati Uniti possa diventare ancora più chiaro.