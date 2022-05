25 mag 2022 16:04

AHI-TECH! - SNAP CROLLA IN BORSA E TRASCINA AL RIBASSO TUTTI I TITOLI TECNOLOGICI - LA SOCIETÀ A CUI FA CAPO SNAPCHAT HA PERSO IL 43%: A CAUSARE IL CROLLO, SONO STATI I RICAVI SOTTO LE ASPETTATIVE PER IL SEMESTRE IN CORSO E L'ANNUNCIO RALLENTAMENTO DELLE ASSUNZIONI - MALE ANCHE META CHE PERDE IL 7,5%, PINTEREST -23% E TWITTER PERDE IL 5,5% SCENDENDO A 35,76 DOLLARI PER AZIONE...